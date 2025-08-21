Akbank’tan ilk yarıda 116 milyar lira sürdürülebilir finansman

Akbank, 2025'in ilk yarısında sürdürülebilirlik alanında 116 milyar lira tutarında finansman sağlayarak, yeşil dönüşümden sosyal yatırımlara kadar geniş bir alanda etki yarattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2025'in ilk yarısına ait sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarını paylaştı. Bankanın sürdürülebilir finansman, girişimcilik ekosistemi, toplumsal projeler, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, geleceğin bankacılığının sürdürülebilirliği merkezine alan anlayışla şekillendiğini belirtti.

Bankanın insan odaklı sürdürülebilirlik stratejisiyle, yılın ilk yarısında yeşil dönüşümü destekleyen finansal çözümlerden toplumsal yatırımlara kadar geniş alanda etki yarattığına dikkati çeken Gür, "2025 yılının ilk yarısında 116 milyar lira sürdürülebilir finansman sağladık. Bu sayede, 2021'den beri kümülatif olarak 532 milyar lira sürdürülebilir finansman desteğimizle, müşterilerimizin finansmana erişimini yeşil ve sosyal tematik alanlarla güçlendirdik" ifadelerini kullandı.

Gür, söz konusu dönemde sürdürülebilirlik temalı yatırım fonlarının hacmini artırarak 350 bin yatırımcıyla 15 milyar lira seviyesine taşıdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yurt dışı borçlanmalarımızın yüzde 60'ını ise sürdürülebilir kaynaklardan sağladık. Ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliğiyle 5 yıl vadeli 3,9 milyar lira tutarında İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı gerçekleştirdik, Türkiye'de İTMK piyasasını yeniden açtık. Başarılarımızı uluslararası ödüllerle de taçlandırdık. Global Finance Sürdürülebilir Finansman Ödülleri 2025'te global liderler arasına girerek toplam 7 ödüle layık görüldük. Euromoney Mükemmellik Ödülleri'ndeyse 'Net Sıfıra Geçiş Stratejisinde Orta ve Doğu Avrupa'nın ve Türkiye'nin En İyi Bankası' seçildik."

Akbank Girişimci Kadın Programı bu yıl İzmir ve Bursa'da başladı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarıyla OMFIF 2025 Cinsiyet Dengesi Endeksi'nde yer aldıklarını belirten Gür, "Global ölçekte bankalar arasında ilk 10 arasına girmeyi başaran bir kurum olarak bu alandaki etkimizi daha da artırmak için Akbank Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık Lideriyle beraber çalışacak Yan Yana proje grubunu oluşturduk. Girişimci kadınların iş hayatında güçlenmelerine destek olma amacıyla düzenlediğimiz Akbank Girişimci Kadın Programı'nı ise bu yıl İzmir ve Bursa'da başlattık" değerlendirmesini yaptı.