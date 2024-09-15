Akbank'tan KOBİ'lere özel kredi kampanyası

Bankadan yapılan açıklamaya göre, banka, tüm kredi başvurularının Akbank şubeleri ve Akbank Mobil üzerinden hızlı ve kolay şekilde yönetilmesine de olanak sağlıyor.

Akbanklı olmayan işletme sahipleri de bu kanallar üzerinden müşteri olup, krediden yararlanabiliyor. Akbank'ın yeni kredi kampanyası 15 Ekim'e kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, KOBİ'lerin büyüme ve gelişme yolculuklarını finansal ve finansal olmayan hizmetlerle desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Oğuz, acil nakit ihtiyaçları için fark yaratan çözümlerle işletmelerin yanında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz 3 ay ödemesiz dönem ve 36 aya varan vade imkanlarına sahip kredi kampanyamızı KOBİ'lerimizin hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda KOBİ'lerimiz kredi başvuruları da dahil olmak üzere tüm hizmetlerimize şubelerimizde KOBİ bankacılığı alanında yetkin uzmanlarımızla erişebildikleri gibi dilerlerse uçtan uca dijital olarak da bu süreçleri yönetebiliyorlar. Böylece Akbank deneyimi ve güveni ile işlerini geleceğe taşıyorlar."