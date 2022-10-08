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Akbank'tan 'mükerrer işlem' açıklaması

Bazı müşterilerin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansımasının ardından Akbank'tan yapılan açıklamada, teknik aksaklık yaşandığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansımasıyla ilgili Akbank'tan açıklama yapıldı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." denildi.

 