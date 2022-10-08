Akbank'tan 'mükerrer işlem' sorunuyla ilgili yeni açıklama

Kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansımasıyla ilgili Akbank'tan açıklama yapıldı.

Sosyal medyada banka müşterilerinin “kredi kartı harcamalarının 2 kez ekstreye yansıdığı, kart limitlerinde eksiye düşüldüğü" yönündeki paylaşımları üzerine Akbank, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Akbank'ın paylaştığı tweette, "Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni açıklama

Akbank konuyla ilgili sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz." denildi.