Akbank'tan sendikasyonda güç gösterisi: 1 milyar dolarlık talep rekoru

Türk bankacılık sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akbank, vadesi Nisan 2026’da dolacak sendikasyon kredisini güçlü uluslararası katılımla yeniledi. Toplam 700 milyon ABD doları karşılığı kredi sağlanırken, işlem 18 ülkeden 47 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Üstelik gelen talep 1 milyar doların üzerine çıkarak önemli bir güven göstergesi olarak yorumlandı.

Yenilenen sendikasyon kredisi; 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl vadeli toplam 6 dilimden oluştu. Euro ve ABD doları cinsinden sağlanan finansmanın maliyeti, vadeye göre SOFR ve Euribor üzerine eklenen faiz oranlarıyla belirlendi.

En dikkat çekici detay ise toplam talebin 1,17 milyar doların üzerine çıkması oldu. Bu yüksek katılım, Türk ekonomisinin makro istikrarına ve bankacılık sektörünün dayanıklılığına duyulan güveni gözler önüne serdi.

Sürdürebilir finans vurgusu

Akbank, 2 ve 3 yıl vadeli dilimleri sürdürülebilir finans çerçevesine uygun projelerde kullanma kararı aldı. Bu adım, bankanın çevresel ve sosyal sorumluluk odaklı finansman stratejisini güçlendirdi.

Uzmanlara göre bu yaklaşım, uluslararası yatırımcıların uzun vadeli ilgisini artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

"Güvenin en net göstergesi"

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, işlemin yüzde 136 yenileme oranıyla tamamlandığını belirterek, güçlü talebin hem bankaya hem de Türk ekonomisine duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Gür ayrıca, sektörün sağlam sermaye yapısı ve etkin risk yönetimi sayesinde küresel dalgalanmalara karşı dayanıklılığını koruduğunu ifade etti.

Uzun vadeye yoğun ilgi

Hazine ve Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Muratoğlu ise özellikle 2 ve 3 yıl vadeli dilimlere gelen yoğun ilgiyi vurguladı. Toplam kredinin yüzde 53’ünün bu uzun vadeli dilimlerden oluşması, yatırımcıların Akbank’a olan güveninin kalıcılığını ortaya koydu.