Akcanlar Petrol, akaryakıt ikmal uygulaması En Yakıt'ı hizmete aldı

Akaryakıt sektöründe 30 yıllık tecrübe ve geniş hizmet ağıyla hizmet sağladıklarını söyleyen Akcanlar Petrol Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Şenses, En Yakıt'ın Türkiye'de geniş hizmet ağıyla müşterilerine önemli avantajlar sağladığına dikkat çekti.

Uygulamanın Türkiye'de bini aşkın Shell istasyonlarında taşıt tanıma sistemlerine entegre edildiğini belirten Şenses, "Uygulamamız sayesinde, akaryakıt alımlarınız için en hızlı, en kolay ve en güvenli filo yönetim sistemi hizmetinize girmiş oluyor. Araçlarınıza ücretsiz montajı yapılan ekipmanlar sayesinde, filonuzun hızlı, güvenli ve kolaylıkla kontrol edilebilir bir sistemle akaryakıt ikmali yapması sağlanıyor. Ayrıca seçenekli kredi kartı tanımlama altyapısı ile ödeme olanağı da fark yaratıyor." dedi.

"Uygulamamız, maliyet avantajı ve memnuniyet odaklı"

Koronavirüs salgını sürecinde en önemli konunun sağlık olduğunu belirten Tayfun Şenses, temassız akaryakıt ikmalinde araçtan inmeden kullanma avantajı sağlayan En Yakıt cep telefonu uygulamasının sağlıklı ve güvenli bir imkan yarattığını aktardı. Sektöre öncülük yaptıklarını söyleyen Şenses, "Akcanlar Petrol'ün başarılarla dolu 30 yıllık tecrübesine dayanarak bünyesinde yaşama geçirdiğimiz cep telefonu uygulaması, maliyet avantajı ve memnuniyet odaklıdır. Böylelikle müşterilerimize, hızlı, şeffaf ve kaliteli bir hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"İstasyonda vakit kaybetmeden yakıt ikmali yapabilirsiniz"

Türkiye'deki tüm Shell istasyonlarının En Yakıt cep telefonu uygulaması için Taşıt Tanıma Sistemi ile donatılarak geniş bir hizmet ağının oluşturulduğunu anlatan Tayfun Şenses, şunları kaydetti: "Akaryakıt ikmalinde çığır açtığımızı söylerken, bunun dayanaklarını da paylaşmak gerekiyor. En Yakıt cep telefonu uygulamasının sunduğu avantajları ve sağladığı olanakları dikkate aldığınızda, sektörde çok ciddi bir fark yarattığı net olarak görülebiliyor. Pandemi koşullarında 'temassız hayat' ilkesine hizmet eden yönüyle de En Yakıt, gelecek çağın vazgeçilmez alternatifi olarak öne çıkıyor. IOS cihazlarınız için App Store, Android cihazlarınız için Google Play Store kullanarak ücretsiz indirebileceğiniz En Yakıt cep telefonu uygulaması ile istasyonda vakit kaybetmeden yakıt ikmali yapabilirsiniz. Cep telefonu uygulama içerisinde 'Hemen Üye Ol' sekmesinden firma ve kredi kartı bilgilerinizi tanımlayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bütün ödemelerinizi tek bir noktaya birden fazla kredi kartınız ile toplu olarak yapabilir, ayda iki fatura ile muhasebe ve idari iş yükünü azaltabilirsiniz. Araçlarınız ile ilgili tüm faaliyetlerinize 7/24 giriş imkanı sağlayan gelişmiş bir online yakıt yönetim platformu sunar. Yakıt harcamalarınızı kolayca planlayıp yönetebilirsiniz."