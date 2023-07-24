Akçansa, sürdürülebilir ürünlerini tek çatıda birleştirdi

Akçansa, ‘Green Formulation’ konseptiyle duyurduğu yeni girişimi kapsamında, iklim ve çevreye saygının güç ile birleştiği sürdürülebilir çimento ürünlerini ‘Green For Cement’, düşük karbonlu sürdürülebilir hazır beton ürünlerini ise ‘Green For Concrete’ başlıkları altında topladı.

Akçansa’nın müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği, sürdürülebilir ve uzun ömürlü özellikleriyle katma değer yaratan hazır beton özel ürünleri ‘Performix’, ‘Solidmix’, ‘Hidromix’, ‘A+Beton’, ‘100+Beton’ ve ‘Yolbeton’ ise ‘Green For Concrete’ başlığı altında özel ürün kategorisinde yer aldı. Sürdürülebilir teknolojilerin kullanılarak mümkün olan en düşük karbon ayak izinin hedeflendiği yeni nesil hazır beton ürünü Ecocrete ise ‘Green For Concrete’ başlığında standart ürün kategorisinde bulunuyor.

“Doğa dostu ürünlerimizle ilerliyoruz”

Bulundukları tüm bölgelerde ‘Gelecek için sorumlu çalışma’ prensibiyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz “Akçansa olarak gelecek yolcuğumuzu ‘insan’, ‘inovasyon’ ve ‘çevre’ odaklı faaliyetlerimizle sürdürüyoruz.

Küresel iklim krizi ile mücadelede attığımız adımları ve çevre dostu örnek uygulamalarımızı sürekli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir Ürün Hareketi girişimimiz ile üretim ve kalitenin temel performans parametrelerinden ödün vermeden, doğaya saygılı ürünlerle sürdürülebilirlik hedeflerimizi destekliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi.