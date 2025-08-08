Akçansa’nın ilk yarıyıl satışları 9,9 milyar TL oldu
Akçansa, 2025 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin söz konusu dönemde satışları 9,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “İhracatın katkısıyla artan toplam satış hacmimiz, enerji maliyetlerindeki normalleşme ve operasyonel verimlilik artışı finansal performansımıza katkı sağladı” dedi.
Sabancı Holding ve Heidelberg Materials ortak kuruluşu Akçansa, 2025 yılı ilk 6 aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında şirketin satışları 9,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 2025 yılı ilk yarısında 905,6 milyon TL oldu.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Vecih Yılmaz, “2025 yılının ilk yarısında daralan talebin tetiklediği zorlu piyasa koşulları etkili oldu. Yılın ikinci çeyreği, ilk üç aylık döneme göre daha olumlu seyrederken, bu pozitif ivmede ihracat önemli rol oynadı. Yurt içi satışlar ve ihracat arasında dinamik şekilde hareket etmemizi sağlayan etkin operasyonel ağımızın yanında, disiplinli maliyet ve finansal yönetim anlayışımızla dengeli bir dönem geçirdik” dedi.
Enerji maliyetleri normalleşti
Yılın ilk yarısının, iç pazardaki daralan talebin yanı sıra enflasyon kaynaklı maliyet baskılarının da hissedildiği bir dönem olarak geride kaldığına işaret eden Yılmaz, “Özellikle ihracatın katkısıyla artan toplam satış hacmimiz, enerji maliyetlerindeki normalleşme ve operasyonel verimlilik artışı finansal performansımıza katkı sağladı. Bu süreçte güçlü bilanço yapımızı korumayı sürdürdük. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Yılın ilk yarısında operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik odağında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:
Odakta operasyonel verimlilik var
“Çanakkale limanımızda yürüttüğümüz operasyonların verimliliğini artırmak amacıyla 10 bin ton/gün kapasiteli yükleyicilerimizden birini, 15 bin ton/gün çimento ve klinker yükleme kapasitesine sahip yeni bir yükleyici ile değiştirmek üzere çalışmalarımızı başlattık. Ladik Çimento fabrikamızın da altın seviye CSC Sertifikası almasıyla, Türkiye’deki tüm çimento fabrikaları bu unvanı taşıyan ilk ve tek yapı malzemeleri üreticisi olduk. Bununla beraber Türkiye’nin ilk TSRS uyumlu engelsiz entegre faaliyet raporunu yayınlayarak kapsayıcı sürdürülebilir geleceği desteklediğimizi ortaya koyduk.”
Toplumsal ve çevresel projeler sürecek
Toplumsal ve çevresel alanlarda paydaşları için değer yaratan çalışmalara imza attıklarını belirten Yılmaz, “Gönüllü Yolculuğum ile sosyal tarafta, Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile biyoçeşitlilik alanında hayata geçirdiğimiz çalışmaların Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri ve Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri gibi saygın platformlarda ödüller kazanmasından mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir gelecek yolculuğumuzu güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.