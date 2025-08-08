Akçansa’nın ilk yarıyıl satışları 9,9 milyar TL oldu

Sabancı Holding ve He­idelberg Materials or­tak kuruluşu Akçan­sa, 2025 yılı ilk 6 aylık finan­sal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında şirketin satışları 9,9 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK 2025 yılı ilk yarısında 905,6 mil­yon TL oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akçansa Genel Müdürü Ve­cih Yılmaz, “2025 yılının ilk yarısında daralan talebin te­tiklediği zorlu piyasa koşulla­rı etkili oldu. Yılın ikinci çey­reği, ilk üç aylık döneme göre daha olumlu seyrederken, bu pozitif ivmede ihracat önemli rol oynadı. Yurt içi satışlar ve ihracat arasında dinamik şe­kilde hareket etmemizi sağla­yan etkin operasyonel ağımı­zın yanında, disiplinli maliyet ve finansal yönetim anlayışı­mızla dengeli bir dönem ge­çirdik” dedi.

Enerji maliyetleri normalleşti

Yılın ilk yarısının, iç pazar­daki daralan talebin yanı sı­ra enflasyon kaynaklı mali­yet baskılarının da hissedil­diği bir dönem olarak geride kaldığına işaret eden Yılmaz, “Özellikle ihracatın katkısıy­la artan toplam satış hacmi­miz, enerji maliyetlerindeki normalleşme ve operasyonel verimlilik artışı finansal per­formansımıza katkı sağladı. Bu süreçte güçlü bilanço ya­pımızı korumayı sürdürdük. Ülkemizin sürdürülebilir kal­kınmasına katkı sunmaya ve tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Yılın ilk yarısında operas­yonel verimlilik ve sürdürü­lebilirlik odağında önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle ko­nuştu:

Odakta operasyonel verimlilik var

“Çanakkale limanımızda yürüttüğümüz operasyon­ların verimliliğini artırmak amacıyla 10 bin ton/gün ka­pasiteli yükleyicilerimizden birini, 15 bin ton/gün çimen­to ve klinker yükleme kapa­sitesine sahip yeni bir yükle­yici ile değiştirmek üzere ça­lışmalarımızı başlattık. Ladik Çimento fabrikamızın da al­tın seviye CSC Sertifikası al­masıyla, Türkiye’deki tüm çi­mento fabrikaları bu unvanı taşıyan ilk ve tek yapı malze­meleri üreticisi olduk. Bu­nunla beraber Türkiye’nin ilk TSRS uyumlu engelsiz enteg­re faaliyet raporunu yayınla­yarak kapsayıcı sürdürülebi­lir geleceği desteklediğimizi ortaya koyduk.”

Toplumsal ve çevresel projeler sürecek

Toplumsal ve çevresel alanlarda paydaşları için değer yaratan çalışmalara imza attıklarını belirten Yılmaz, “Gönüllü Yolculuğum ile sosyal tarafta, Marmara Adaları Yapay Resif Projesi ile biyoçeşitlilik alanında hayata geçirdiğimiz çalışmaların Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri ve Türkiye İMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri gibi saygın platformlarda ödüller kazanmasından mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir gelecek yolculuğumuzu güçlendiren çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.