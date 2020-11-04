Akçansa'nın üçüncü çeyrek esas faaliyet kârı 78,6 milyon TL oldu

04 Kasım 2020

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa, 2020 yılının üçüncü çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlara göre, şirketin yılın 9 aylık dönemindeki toplam satış geliri 1,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Son çeyrek verilerine göre, şirketin dönem kârı ise 65,1 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçansa Genel Müdürü M.Zeki Kanadıkırık, “Akçansa olarak ihracattaki gücümüzü ve performansımızı lojistik avantajımız ve liman yönetimimizle bu dönem de koruduk. Yılın üçüncü çeyreğinde esas faaliyet karımızı 78,6 milyon TL seviyesine ulaştırdık.” dedi.

Akçansa’nın Ar-Ge alanındaki çalışmaları ve teknolojinin gücü sayesinde çevresel etkisi düşük, yenilikçi ürünler tasarladıklarını söyleyen Kanadıkırık, 4 kıtaya ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Alternatif yakıt kullanımının Akçansa’nın sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Kanadıkırık, “Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı gibi çevresel ve ekonomik anlamda çözümler hayata geçiriyoruz ve ekonomiye katma değer yaratarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz.” diye konuştu.