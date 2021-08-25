Akçelik, Romanya’da Tristar Steel firmasını satın aldı

Erkan ÇAKAN

Türk şirketleri, demir-çelikte son yıllarda yurt dışı yatırımlarıyla öne çıkıyor. Birçok şirket, yurt dışında şirket satın alıyor ya da yeni tesis kuruyor. Faaliyetlerini yurt içi ve dışında sürdüren Akçelik de, global şirket olma yolunda, yatırım atağına kalktı. Mart 2020’de Almanya’da iflas eden bir şirketi satın alan Akçelik, 7 ay içinde fabrikayı ayağa kaldırarak Avrupa’nın lider parlak çelik üreticilerinden biri haline getirdi. Şirket, yurt dışı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yeni yatırımlarla ilgili DÜNYA’ya konuşan Akçelik Genel Müdürü Yavuz Kılıç, demir-çelik sektöründe artan taleple birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırım kararı aldıklarını vurguladı. Romanya Targovişte krom kaplı çelik ve boru üretimi yapan Tristar Steel şirketini satın aldıklarını belirten Kılıç, “Bu şirket, hareket üreten mekanik parçaların yapımı ve hidrolik sistemin dünyadaki kritik oyuncusu. Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Almanya ve İtalya pazarında çok güçlü. Yıllık 3.5 milyon metre üretim kapasitesine sahip. Bu kapasiteyi beş yılda iki katına çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yurtiçine de ağırlık verdi

Sektörde hareketlilik yaşandığına dikkat çeken Kılıç, “Çin ve Rusya’nın kendi pazarlarına dönmesi, bizim için fırsat oldu. Haziran 2020’den itibaren siparişlerde ciddi bir artış var. Özellikle Almanya ve diğer AB ülkelerine ihracatımız arttı. İç pazarda da yoğun talep var. Bu doğrultuda yeni yatırımları devreye aldık” dedi. Türkiye’de alaşımlı ve mühendislik çelikte en çok ürün dağıtan firma olduklarını ifade eden Kılıç, yüksek alaşımlı ve takım çeliği segmentinde yatırımlara başladıklarını ve piyasaya hizmet verdiklerini söyledi. Orta vadede takım çeliğinde pazarda ilk üçe girmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, “Parlak çelik üretiminde de otomotiv sanayinin bütün ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Almanya’daki fabrikada sattıkları ürünlerde rekabetçi fiyat ve kaliteli ürün stratejisiyle hareket ettiklerini belirten Kılıç, Almanya’da bulunan parlak çelik üretim tesisini daha da büyütmeyi, çelik servis merkezi kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Dilovası’nda endüstri 4.0 uyumlu çelik servis merkezi kuracak

Vasıflı parlak çelik üretiminde Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer aldıklarını ifade eden Yavuz Kılıç, parlak çelik üretim kapasitesini iki katına çıkarıp, yeni çelik servis merkezini devreye alacaklarını söyledi. Bu yıl hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını vurgulayan Kılıç, “Artan taleple birlikte yatırım kararı aldık. Bu kapsamda mevcut depo ve çelik servis merkezi olarak kullandığımız alanı üretime çevireceğiz. Bunun yanında endüstri 4.0 uyumlu yeni çelik servis merkezini de Dilovası’nda 8 ay içinde devreye alacağız” dedi.