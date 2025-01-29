Akdeniz Chemson bir ilke imza attı: Responsible® programına kabul edildi!

Polimer katkı maddesi üreticilerinden Akdeniz Chemson, OYAK’ın vizyon ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Ticaret Bakanlığı'nın Haziran 2024'te devreye aldığı Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible® programına kabul edilen ilk şirket olan Firma, sürdürülebilirlik yolculuğunda yeni bir döneme adım attı.

İlk toplantı gerçekleştirildi

Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği - Responsible® programı kapsamında çalışmalara başlayan Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile “Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası”nın hazırlanması için bir araya geldi. Akdeniz Chemson’ın Türkiye çapında programa kabul edilen ilk firma olması nedeniyle Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio ve altı kişilik bir ekip de çalışmaları yerinde takip etmek üzere şirkete iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Bir ay sürecek çalışmanın ardından hazırlanacak yeşil mutabakata uyum yol haritası ve proje kartlarının Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunması halinde, Akdeniz Chemson projelerine Bakanlık teşvik verilecek.

Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik farkındalığı yaratılacak

Program kapsamında, destek almaya hak kazanan firmalar arasında, sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerinde olduğu tespit edilen şirketler, danışmanlık desteğinin yanı sıra Responsible® marka etiketini kullanma hakkına sahip olabilecek. Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulan ve Ticaret Bakanlığı'na ait bir marka olan Responsible®, firmaların sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli düzeyin üzerinde kapasite ve olgunluk seviyesinde olduğunu ifade ediyor.