Akdeniz Entegre, kedi-köpek mamasına 10 milyon Euro’luk yatırım yapacak

Eray ŞEN

Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde ürettiği tavuk eti konservesini 33 ülkeye ihraç eden Akdeniz Entegre, kedi-köpek yaş maması yatırımına başladı. Şirket, 10 milyon Euro yatırımla, Antakya OSB’de 62 bin metrekare alanda yeni tesis kuruyor. Yapılacak üretim 2022 sonunda tüketici ile buluşacak. Bugüne kadar yüzde 100 ihracata çalışan Akdeniz Entegre, kedi-köpek yaş maması ile hem iç, hem dış pazarda yer alacak. Şirket, tavuk konservesi ile ulaştığı yıllık 10 milyon dolarlık ihracatını, kedi-köpek yaş mamaları ile 25 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyor.

Hedef, Avrupa ve ABD

Akdeniz Entegre Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, 2018 yılında başladıkları et konservesi sektöründe, beş kıtada 33 ülkeye ulaştıklarını söyledi. Konserve işini genişletmek suretiyle yeni bir yatırım için adım attıklarını açıklayan Kabaali, “Yaş mamada hedefimiz Avrupa ve Amerika” diye konuştu. Türkiye’nin bu alanda hızla geliştiğini, pandemi ile beraber ithalatın arttığını ifade eden Kabaali, 2020 sonu itibariyle yaş mama grubunda ithalatın 100 milyon Euro’ya yaklaştığını bildirdi. “Bu ürünleri hem ikame edip hem de ihracata sunmak istiyoruz” diyen Kabaali, şöyle devam etti: “Et konservesinde üç yılda ihracatta 30 ülkeye ulaştıysak, yaş mama grubunda çok daha fazlasına ulaşabileceğimize inanıyorum. İhracatta üç yılın sonunda en az 75 ülkeyi hedefl iyoruz. Şirketimizi Turquality destek sürecine hazırlıyoruz.”

Yeni ürünler geliyor

Kabaali, yurt içine yönelik olarak ayrıca ‘fümelenmiş’ ürün grubunda yeni bir adım attıklarını söyledi. Bu grupta kendi bünyelerindeki ‘Mortella’ markasını bu yılın sonu itibariyle tüketicinin beğenisine sunmayı hedefl ediklerini belirten Kabaali, “Hatay’ın lezzetlerini, gastronomik ürünleri fümelenmiş ürünlere yansıtarak Türk tüketicisinin damak zevkine uygun olarak pazara sunacağız. Ürünlerimiz Türkiye genelinde özel satış kanallarında tüketiciye ulaşacak. Sporculara yönelik yüksek proteinli konserveleri, fit ürün grubumuzu da bu yılın sonunda Türk tüketicisi ile buluşturacağız. Bunun dışında konserve yemeklerimizin üretimine ve ihracatına başladık. Bunları da önümüzdeki sene Türk tüketicisi ile buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni bir sektör doğuyor

Türkiye’de büyük grupların kedi-köpek maması alanında yatırımlara başladığını söyleyen Tahsin Kabaali, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu anda faaliyete geçenlerin yanında yakın zamanda, farklı ölçeklerde 10’a yakın işletmenin faaliyete geçmesi bekleniyor. Yaş mama, kuru mama ve ödül mamasını kapsayan yeni bir sektör doğuyor Türkiye’de. Şu anda kuru mamada çok iyi yerde olan firmalar var, yaş mama ise yeni bir konu, bu alanda büyüyebilme potansiyeli var.”