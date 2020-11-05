Akdeniz Entegre, yeni yatırımla vites yükseltiyor

05 Kasım 2020

Selçuk ALTUN

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olan Akdeniz Entegre, 2 yıl içerisinde ihracat yaptığı ülke sayısını 4 katına çıkararak ilk 1000 ihracatçı arasına, 10 milyon Euro’luk yeni tesis yatırımının ardından ise Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi listesine girmeyi hedefliyor.

Tavuk eti ürünlerini konserve yaparak ihraç eden Akdeniz Entegre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) her yıl açıkladığı “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi” arasına girdi. Bu başarının ardından çıtayı yükselten şirket, iki yıl içerisinde Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı ve Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi arasında yer almayı hedefliyor. Hızlı büyüyen Akdeniz Entegre’nin gündeminde yeni bir yatırım da bulunuyor.

1988 yılında şahıs işletmesi olarak kurulan ve piliç eti toptan-perakende satış faaliyeti yürüten Akdeniz Entegre, ikinci kuşağın katılımı ile birlikte 2001 yılında anonim şirkete dönüştü. 2017 yılında, tavukçuluk sektörünün içinde bulunduğu durumu gözeterek, ana sektör tavukçuluk olmak üzere kulvar değiştirmeye karar veren ve konserve işine giren Akdeniz Entegre’nin bu hamlesi, şirketi farklı bir noktaya taşıdı. Tamamen yurtdışına çalışan ve bugün itibariyle 26 ülkeye ihracat yapan şirket, bu sayıyı sene sonuna kadar 30’a, 2 yıl içerisinde ise 100’e çıkarmayı planlıyor. Bu hedefler doğrultusunda üretim merkezini büyütecek olan şirket, yeni tesis yatırımı için de düğmeye bastı.

“2021’de aylık ihracat 2 milyon dolara çıkacak”

Akdeniz Entegre Genel Müdürü Mehmet Kabaali ile Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesislerinde yeni hedefleri ve yatırım planlarını konuştuk. 10 Ocak’ta Akdeniz Entegre A.Ş.’nin 20’nci yaşını dolduracağını aktaran Kabaali, “Yılı toplamda 15 milyon dolar civarında ihracatla kapatacağız. Bu rakamı 2021 yılında minimum aylık 2 milyon dolar seviyesine taşıyacağız. İki yıl içerisinde Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı ve Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni ihracat hedefleriyle birlikte gündemlerinde yeni yatırımın da bulunduğu bilgisini veren Mehmet Kabaali, şu bilgileri verdi: “Mevcutta Antakya OSB içerisinde, 6 bin metrekaresi kapalı 10 bin metrekarelik bir alan üzerinde üretim gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz OSB içerisinde bize 62 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Orada 16 bin metrekaresi kapalı alanı bulunan yeni teknolojilerle donatılmış bir tesis kurma planımız var. Tamamlandığı zaman arazi bedeli hariç, 10 milyon Euro’luk bir yatırım yapmış olacağız. 2021 nisanda temelini atmayı, 2 yıllık bir süreç içerisinde de tesisi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yeni yatırım sonrasında mevcutta 230 olan istihdamımız toplamda 350 seviyesine ulaşacak.”

Yatırım sonrasında stratejik bir işbirliklerine gidebileceklerini bildiren Kabaali, bu konuya “Dünyanın en büyük konserve üreticileriyle stratejik işbirlikleri geliştirebiliriz. Brezilya’da veya Amerika’da üretip Ortadoğu, Afrika ülkelerine yüksek hacimli sevkiyatlar yapan üreticiler var. Burada partner şeklinde üretim yapıp sevk edebiliriz” sözleriyle açıklık getirdi.

Sektöre Ar-Ge merkezi kazandıracak

Ürün çeşitliliğini artırmak konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını bildiren Mehmet Kabaali, önümüzdeki yıl için en büyük hedeflerinden birinin de Ar-Ge merkezi kurmak olduğunu söyledi. “Sanayi Bakanlığı’nın belirlediği minimum kriterler var. Bu kriterleri sağlama konusunda herhangi bir problem yaşamıyoruz. Çalışmalarımız hızla sürüyor, 2021 sonunda tamamlamış olacağımızı düşünüyorum. Ar-Ge merkezimizle birlikte yeni ürünler geliştirerek uluslararası mutfaklara, kültürlere sesleneceğiz” diyen Kabaali, henüz Ar-Ge merkezine sahip olmamalarına karşın geliştirdikleri 3 ürünle önümüzdeki yıl Brüksel Üstün Lezzet Yarışması’na katılacaklarını söyledi.

İç pazara sporculara yönelik ürünle girecek

Konserve tavuk eti ürünlerinin Türk halkı tarafından henüz yeterince bilinmediğini ve bu yüzden yüzde 100 dış pazarlara çalıştıklarını belirten Kabaali, sporcuların protein ihtiyacını karşılayacak, yüksek proteinli bir konserve ürün sunarak yurt içi pazara giriş yapacaklarını açıkladı. Kabaali, bu ürünün ardından farklı yenilikçi ödüllü ürünleri de Türk tüketicisinin beğenisine sunmayı planladıklarını aktardı.