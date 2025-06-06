Akdeniz’e açılan yeni kapı: İstanbul’dan Malta’ya direkt uçuşlar başladı

Yeni uçuş hattı Türkiye’den yalnızca tatil için değil, Avrupa’nın farklı noktalarına açılmak isteyen yolcular için de önemli bir bağlantı noktası. Malta üzerinden yapılacak aktarmalarla Avrupa’da pek çok destinasyona ulaşmak mümkün hale gelirken, Akdeniz’in bu eşsiz adası Türkiye için yeni bir seyahat kapısı olmaya hazırlanıyor.

KM Malta Airlines ile Türk Hava Yolları arasında kurulan stratejik iş birliği hem direkt hem de aktarmalı seyahat eden yolcular için daha fazla seçenek ve esneklik sunuyor. Yolcu taşımacılığının yanı sıra kargo hizmetlerine de açık olan yeni hat, Malta’nın Avrupa ile Afrika arasında yer alan konumu ile Türk iş dünyası için yeni lojistik olanaklar yaratma potansiyeli taşıyor.

KM Malta Airlines İcra Kurulu Başkanı David G Curmi, İstanbul–Malta hattının Türk yolcular için Akdeniz’in kalbine uzanan yeni bir kapı olduğunu vurgularken, Türkiye’yi uçuş ağlarına dahil etmiş olmaktan duydukları memnuniyeti de dile getirdi.