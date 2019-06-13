Akdeniz’in en büyük Ro-Ro’su sefere çıkıyor

13 Haziran 2019

Aysel Yücel

Türkiye’nin en büyük Ro-Ro şirketlerinden U.N. Ro-Ro’nun, Avrupa’nın denizcilik ve lojistik devi DFDS’ye marka dönüşüm süreci başlarken, DFDS dev bir Ro-Ro gemisini daha Türkiye’ye getirdi. 237 metre uzunluğunda, 450 TIR kapasiteli gemi, DFDS Pendik Limanı’nda gerçekleşen isim verme töreninin ardından, Truva antik kentinden alınan ilhamla “Troy Seaways” adını aldı. Ro-Ro gemisi, 22 Haziran’da ilk kez Türk karasularından Avrupa’ya sefer yapacak.



DFDS Denizcilik Bölüm Başkanı Peder Gellert Pedersen, “Bir yeni gemiyi daha müşterilerimizin hizmetine sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Troy Seaways Türkiye’ye getirdiğimiz ‘Ephesus Seaways’ gemimizle eş büyüklükte olup, 450 TIR’a eşdeğer 6.700 liner metre yükleme hacmiyle Türkiye ve Avrupa’daki lojistik şirketlerinin operasyonlarına büyük katkı sağlayacak” dedi. Pazara yönelik yatırım ve büyüme planlarını da açıklayan Pedersen, Türkiye’den Karadeniz ve Kuzey Afrika’ya hat açma planları olduğunu, ancak ekonomik kriz nedeniyle bu planlarını bir süreliğine beklemeye aldıklarını söyledi.



Türk tersanelerine 50 milyon €’luk iş

DFDS Akdeniz İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Selçuk Boztepe ise yaptığı konuşmada, Troy Seaways’in, DFDS’nin Akdeniz güzergâhındaki Ro-Ro operasyonlarını daha da güçlendireceğini ve Türkiye’nin ihracatı üzerinde pozitif bir etki yaratacağını vurguladı. Boztepe ayrıca, filodaki mevcut gemileri Ocak 2020’de dünya çapında yürürlüğe girecek olan kükürt sınırlaması yönetmeliğine uygun olarak kükürt oksit salınımını azaltan gaz yalıtım sistemi ile donatacaklarını ve 50 milyon euroluk bu teknoloji yatırımını Türk tersanelerine yaptıracaklarını söyledi.