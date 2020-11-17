AKE Asansör ‘deneyimsiz’ mühendisleri istihdam ediyor

Fikri CİNOKUR

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde asansör ve yürüyem merdiven üretimi yapan AKE, Meslek Edindirme Projesi ile üniversiteden yeni mezun deneyimsiz mühendisleri kadrosuna kattı. Deneyimsiz mühendisleri iş yaşamına dahil etmek amacıyla 3 ay önce Meslek Edindirme Projesi’ni başlattıklarını söyleyen AKE Genel Müdürü Canan Keskin Gürkan, “Programımıza üniversiteden yeni mezun 18 genç deneyimsiz mühendis katıldı. Eğitimlerini tamamlayan ve şirketimizde çalışmaya devam etmek isteyen 16 mühendis ile iş anlaşması yaptık” dedi.

3 aylık eğitim sürecinde toplam 276 saat teorik ve pratik eğitim verilerek deneyim edinmelerinin sağlandığını söyleyen Gürkan, “Genç mühendislere 90 saat kaynak, 27 saat talaşlı imalat, 45 saat genel imalat, 6 saat boyahane, 90 saat ürün montajı, 16 saat yalın dönüşüm, 2 saat iş hayatına hazırlık ve kişisel gelişim eğitimi verildi” açıklamasını yaptı.

İş ilanlarında genelde ‘deneyimli mühendis’ arıyoruz ibaresi bulunduğunu vurgulayan Gürkan, “Çoğu genç, meslekte bir adım öne geçmek ve tercih edilen kişi olmak için daha okurken deneyim olanaklarını oluşturmaya çalışıyor. Bizler de bu gelişmelerden yola çıkarak hem mesleğimizi gelecek nesillere sevdirmek hem de gençlerin geleceklerine ve ülke istihdamına katkı sağlamak için elimizi taşın altına koymak istedik. Mesleğimizin temelinde mühendislik, ustalık ve teknik beceri var. Amaçlarımızdan biri de sektörümüzde işi mutfağından öğreterek, teknik süreçlere hakim, iş akış süreçlerinde bilgili, iş ilişkileri konusunda görüş kazanmış mühendisler yetiştirmek” diye konuştu.

AKE kadrosuna alınan genç mühendislerin Ar-Ge, asansör, üretim, yürüyen merdiven üretimi, kalite, satış sonrası destek bölümlerinde göreve başlayacaklarını kaydeden Gürkan, “Projenin ikinci etabı yakın zamanda başlayacak. En az 20 deneyimsiz mühendisi daha kadromuza almak istiyoruz. Eğitim sonrası genç deneyimsiz mühendisleri istihdam edeceğiz” açıklamasını yaptı.