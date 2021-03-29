Akfen, Gar AVM’yi yapan şirkete ortak oldu

KERİM ÜLKER

Geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara sahne olan Kadıköy’deki Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi’ne Akfen Gayrimenkul ortak oldu. Akfen Gayrimenkul, projeyi üstlenen Fıratcan İnşaat’ın yüzde 51’ini 59 milyon liraya satın aldı. Akfen’den yapılan açıklamada yüzde 51’lik hisse Fıratcan İnşaat’ın patronu Sefa Özçelik’ten satın alındı. Yapılan açıklamada değerleme raporunda Fıratcan İnşaat’ın değeri 13.5 milyon Euro olduğu, bunun da değerinin 129 milyon liraya denk geldiği yüzde 51’lik hisse için de yaklaşık 59 milyon liralık ödeme yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Fıratcan İnşaat’ın TCDD'ye Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi’ni taahhüt etmiş olup proje kapsamında tren garı, ticaret alanı ve otopark inşa edilecektir” denildi.

Projenin bedeli 193 milyon lira

Geçen yıl gündeme gelen ihale süreci ise kamuoyunda büyük tartışmalara sahne olmuştu. O dönemki haberlerde şirketin yetkilisi olan Sefa Özçelik’in Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi Abdurrahman Özçelik’in oğlu olduğu bilgisi yer almıştı. TCDD, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren Garı Projesi için, Fıratcan İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile el sıkışmış, 29 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Projenin maliyeti ise 193 milyon 794 bin lira olarak açıklanırken, söz konusu şirket, 4 yıllık yapım sürecinde TCDD’ye aylık 32 bin 315 TL kira verecek. Bu bedel proje tamamlandıktan sonra ise 25 yıllık işletme süreci için aylık 161 bin 574 TL olarak ödeme yapacağı belirlenmişti. 13. İdare Mahkemesi, 8 Mayıs’ta megakentin en kıymetli bölgelerinden biri olan Söğütlüçeşme’yi gar görünümlü AVM’ye çevirecek imar planlarının yürütmesini durdurmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın karara itirazı üzerine üst mahkeme 2 Haziran’da proje için verilen yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştı. Böylece alana gar görümlü AVM yapılmasının önü açılmıştı.