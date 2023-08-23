Akfen GYO’dan bedelli sermaye artırımı kararı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bedelli sermaye artırımı ile ilgili KAP'a açıklamada bulundu. Şirket yüzde 200 oranında bedelli sermaye artırımı için SPK'ya başvurduğunu duyurdu.
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) bugün KAP'a bedelli sermaye artırımı ile ilgili açıklamada bulundu. İşte detayları...
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.600.000.000 TL (%200,00) oranında) bedelli artırılarak 3.900.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı için 23.08.2023 tarihinde (bugün) SPK’ya başvurulmuştur.
Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.