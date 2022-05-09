Akfen GYO’nun kira geliri yüzde 24 arttı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik adımların karşılığını almaya devam ediyor.

Akfen GYO’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2022 yılı ilk 3 aylık kira gelirleri euro bazında yüzde 24 artışla 4,2 milyon euroya çıktı.

Bununla birlikte Akfen GYO’nun uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu JCR Avrasya Derecelendirme tarafından yukarı yönlü revize edilerek BBB (tr)’den A- (tr)’ye çıkarıldı.

Olumlu finansal tablolar ile yoluna devam eden Akfen GYO, kredilerinde ödeme planına uygun ilave olarak 3,1 milyon euroluk erken ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, 2021 yılındaki yeniden yapılanma sonrasında bu sene art arda olumlu haberlerle yola devam ettiklerini söyledi.

Akfen GYO olarak her alanda attıkları adımların karşılığını almaya devam ettiklerini vurgulayan Karaağaoğlu, “İlk çeyrekte kira gelirlerinin en düşük olduğu sezonda gerçekleşen kur artışlarından dolayı önceki yıllardaki gibi yazdığımız zararı Mayıs ayıyla birlikte turizm sezonunun başlaması ile telafi etmiş olacağız. Buradan hareketle nakit fazlası yaratan başarılı finansal görünümümüzü devam ettirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.