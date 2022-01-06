Akfen GYO’nun portföy değeri 5 milyar TL’yi aştı

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), attığı adımlarla 2021’de gelirlerini rekor oranda artırdı. Gelirdeki artış şirketin varlıklarının değerlerine de olumlu yansıdı.

Akfen GYO’dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılıyla birlikte birçok tedbir adımını art arda atarak portföyünü zenginleştiren ve sermayesini 7 kat artıran Akfen GYO, 1 yıllık kısa bir sürede gerçekleştirdiği 4 sermaye artışı ile portföyünü pandeminin olumsuz etkisini bertaraf edecek oranda zenginleştirirken, mevcut portföyün kira kontratlarını, gelirlerinde artış sağlayacak şekilde düzenledi.

Bu adımlar sonucu Akfen GYO’nun portföyündeki otellerden elde ettiği gelirler pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı.



Akfen GYO’nun portföyündeki varlıkların gelirlerinin pandemi öncesi dönemi de aşması, bu varlıkların değerine yansıdı.

Türkiye, KKTC ve Rusya’da sahibi olduğu 21 otel, 2 öğrenci yurdu ve 1 ofis binasından oluşan portföyün değeri geçen yıla göre euro bazında yüzde 19, TL bazında ise 2 kata varan oranda artış gösterdi.



Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Akfen GYO portföyüne yönelik hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO’nun varlıklarının toplam değeri 5 milyar TL’yi geçti.