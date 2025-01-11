Akfen İnşaat halka açılıyor: Talep toplama tarihleri açıklandı

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, halka açılarak 15-16-17 Ocak'ta talep toplayacak. Talep toplama, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak.

Toplam nominal değer: 95 milyon 487 bin 612 lira

66 milyon 841 bin 328 lira nominal değerli kısmı sermaye artırımı ve 28 milyon 646 bin 284 lira nominal değerli kısmı tek ortak şirketin pay satışı suretiyle olmak üzere, toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal değerli payların, pay başına 38,70 lira fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek. Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk seviyesinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi gereksiniminde kullanacak şirket, halka arz sonrasında yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak.

Borsa İstanbul kodu: 'AKFIS'

Borsa İstanbul'da 'AKFIS' koduyla işlem görecek ve taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini zaman içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren şirket, uzun vadeli, kur ve enflasyon korumalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Şirket, faaliyetlerinin ve aynı zamanda gelirlerinin önemli bölümünü 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu şehir hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım amaçlı gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken yurt içi ve yurt dışında ağırlıklı hastane yapım ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira seviyesinde

Şirketin yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor. Geçen yıl 9 aylık dönem itibarıyla hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

Selim Akın: Çeşitlilik büyüme potansiyelimizi güçlendiriyor

"Özellikle kur ve enflasyon koruması altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sağlık ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım evleri ve bağımlılık merkezleri gibi sosyal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna benzer gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz" ifadelerini kullanan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Çeşitliliğin, şirketin uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyelini güçlendirdiğini vurgulayan Akın, "Türkiye ve global pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan şehir hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım evleri gibi çeşitli sosyal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multifonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız" açıklamasını yaptı.