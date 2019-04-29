Akfen, şehir hastanelerine odaklandı

29 Nisan 2019

Şirket olarak gündemlerinde atık yönetimi alanında organik ve inorganik büyümelerle yola devam etmenin bulunduğunu açıklayan Emre Sezgin, özellikle yeni faaliyete geçecek şehir hastanelerinin atık yönetimi projelerini üstlenmenin yanı sıra atık yönetimi alanında tesisleşme ve atıktan enerji üretimi projelerini de yakından takip ettiklerini vurguladı.

Akfen Çevre ve Su şirketi olarak sektördeki konumlarını koruyarak, geri dönüşüm ve atık yönetimi alanında kapsam ve kapasitelerini yeni projelerle artırmak istediklerini kaydeden Sezgin, "Buradan hareketle yeni yapılan ve açılması beklenen 16 şehir hastanesi projesinin atık yönetimi işlerini yakından takip ediyoruz. Öte yandan tesisleşme alanında, kullanılmayı bekleyen bir kaynak olarak gördüğümüz atıktan enerji dönüşümündeki fırsatları da izliyoruz" diye konuştu.

"Ar-Ge ile geri dönüşüme uygun atık yüzdelerini artıracağız"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı hazırlandığını hatırlatan Emre Sezgin, burada yüzde 5.3 olan kaynağında ayrı toplanan ambalaj atığı oranının 2023'te yüzde 12’ye yükseltilmesin hedeflendiğini bildirdi.

Akfen Çevre ve Su olarak mevcut projelerinde, belirlenen hedef oranlarını güncel olarak sağladıklarına dikkat çeken Sezgin, "Ancak yine de bu oranlarımızı daha yukarılara taşımak amacıyla geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında ayrı toplanması için gerekli sistem kurgusu yapıp, Ar-Ge çalışmalarıyla ayrı toplanan geri dönüşüme uygun atık yüzdelerini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kuru çamuru ek yakıt olarak çimento fabrikalarına yolluyoruz"

2005'ten bu yana faaliyette olduklarını hatırlatan Emre Sezgin, su ve atık su şebekelerinin inşaatı ve işletmesi, atık su arıtma tesisleri ve entegre atık yönetimi alanlarında hizmet verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin mevcut su, atık su ve çevre altyapıları hizmetlerinde ortaya çıkan büyük ekonomik kayıpları geri kazanarak, kamu kuruluşları, belediyeler, OSB ve özel sektöre yönelik su, atık su ve çevre yatırımlarında mühendislik, yapım ve işletme hizmeti verdiklerini dile getiren Sezgin, 2006'dan bu yana Muğla’nın Bodrum İlçesi'nin Güllük bölgesindeki 8 bin aboneye su ve kanalizasyon şebeke ve tesislerinin yapımı, bakımı ve işletmesi hizmetlerini vermeye devam ettiklerini söyledi.

2007'de Dilovası OSB Müdürlüğü ile imzaladıkları Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmesi çerçevesinde OSB'de yer alan fabrika ve işletmelerin tamamına atık su arıtma hizmetleri sunduklarını açıklayan Sezgin, "Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin atık su arıtma sorunlarının çözümüne dair geliştirilen YİD modelinin ilk uygulayıcısı olarak, Dilovası Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde biyolojik arıtım ve çöktürme işlemleri sonucu oluşan endüstriyel aktif çamuru, disk kurutucular ile yüzde 95 oranında kurutuyoruz. Böylece oluşturulan yıllık bin 500 ton kuru çamuru çimento fabrikalarının ek yakıt olarak kullanması için gönderiyoruz" bilgisini verdi.