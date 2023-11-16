Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 3,3 milyar liralık halka arzına ödül

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 700 megavat kurulu güce sahip olan ve yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, bu ödülü martta gerçekleştirdiği 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemi sonrası kazandı.

Dünyanın sürdürülebilirlik alanında ilk 30 şirketi arasında yer alan Akfen Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, yerli ve yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü.

Garanti BBVA Yatırım'ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, 8-10 Mart arasında yapıldı. Talep toplama sürecinde toplam 442 bin 795 yatırımcı, 76 milyar liralık talep oluşturdu. Toplam talep, halka arzda tahsis edilen 3,3 milyar liranın 23 katına ulaşarak, Akfen Yenilenebilir Enerji'yi son yılların en büyük halka arzlarından birine taşıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, şirketin halka arzına gösterilen yoğun ilginin ekonomik başarı ve Türkiye'nin sürdürülebilir enerji potansiyeline olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Ödül, ayrıca sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal, yönetişim faktörlerine dayalı yatırımların artan önemini vurgulamaktadır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.