Akgün Şirketler Grubu, 10 yıldır kesintisiz olarak ihracatını büyütüyor

01 Ağustos 2019

Akgün Şirketler Grubu, 1925 yılında faaliyetlerine tuğla üretimiyle başladı. Bugün yapı malzemeleri, otomotiv, sigorta, lojistik sektöründe çalışmalarına devam eden şirket, 4 bin çalışanı 13 fabrikası ile 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirketin, ihracat yaptığı ülkelerin başında Amerika, Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Bulgaristan, Afrika ülkeleri, Orta Doğu bölgesi geliyor.

Faaliyet gösterdikleri sektörlerin en dinamik gruplarından biri olan Akgün Şirketler Grubu, 2018 yılında ulaştığı ihracat rakamları ile dördüncülük ( Türkiye ihracatçılar birliği seramik kaplama bölümü sıralamasında) ödülüne layık görüldü. İhracat yaptıkları iki şirketten sadece birinin rakamlarının dikkate alındığını söyleyen Akgün Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Akgün, şirketin sadece Türkiye'nin değil uluslararası seramik dünyasının ciddi oyuncularından biri olduğunu söylüyor.

50 milyon dolar ihracat hedefi

İhracatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu vurgulayan Süleyman Akgün, buradan yola çıkarak Akgün Şirketler Grubu'nun bu konuya her daim büyük bir önem verdiğinin altını çizdi.

Süleyman Akgün konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Son 10 yıldır kesintisiz artan ihracat rakamları bunun bir göstergesidir. Yeni yatırımlarımız ve fabrikalarımızın yenilenmesi ile değişen pazar şartları içerisinde hedef pazarlarımızın üst segmentlerine çıkış politikamız devam etmektedir. 2019 yılında da artırmayı hedeflediğimiz ihracat rakamlarının 50 milyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Rekabetin yüksek olduğu sektörde ürün gamı, lojistik avantajları, uzun süreli ilişkilerle hedeflenen pazarlarda büyüme stratejilerinin devam ediyor. Günümüzde teknoloji ve bilginin herkese açık olmasıyla fark yaratmak zor. Bu nedenle teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Pazar taleplerini de doğru okuyarak gerek içinde bulunduğumuz pazarlarda, gerekse potansiyel gördüğümüz yeni pazarlarda büyümeye devam ediyoruz.

Bu konudaki en büyük avantajlarının güvenilirlik olduğunun altını çizen Akgün, "Pazar ve müşteri taleplerini önceden görerek yaptığımız yatırımlar rakiplerimizden pozitif ayrışmamızı sağlamaktadır." dedi.

Yeni pazarlarla büyümek istiyor

Önümüzdeki dönemde öncelikli hedeflerinin içinde bulundukları ve sürekliliği olan pazarlardaki paylarını artırmak olduğuna değinen Akgün, sözlerine şunları ekledi:

"Yüksek ihracat rakamlarının konjonktürel olarak ulaşılabildiği pazarlar sürekli olarak kontrol ettiğimiz bir alan olup, imkân doğduğunda bu pazarlardan da fayda sağlanmaktadır. Türkiye'nin pek çok alanda olduğu gibi yeni vizyonu ile ihracat rakamlarını da büyük ölçüde artırma potansiyeline sahip. Özel sektörün, sanayi ve hizmet sektöründeki birikimin, Türkiye'nin küresel ekonomide önemli bir oyuncu olmasında etkili olacak. Türkiye, bu yıl da belirlenen rekorlara ulaşacak potansiyele sahip.Katma değeri yüksek ürünler, pazar çeşitlendirilmesi, markalaşma, dünya pazarlarındaki Türk ürünü algısının üst sıralara çekilmesi bu konuda önemli bir rol oynayacaktır."

Türkiye'nin Avrupa da büyük oyuncularla rekabet etmesinde en büyük payın ARGE yatırımlarında olduğunu söyleyen Akgün, "Teknolojik yatırımın Türkiye'de ne kadar ileride olursa Avrupa'da kendi ürünlerimizin markalaşmasında o kadar çabuk ön plana çıkacaktır. Sanayide üretilen ürünlerin makine yatırımı çoğu yurtdışından ithal edilerek yurtdışına bağımlı olarak yatırım yapılmaktadır. Avrupa'dan teknolojik yatırımları Türkiye'ye getirilmesi markalaşmamızın Avrupa'da olmaması en büyük etkendir. Kendi milli teknolojik yatırımlarımızla ancak yeni bir ürün yapabiliriz. Yeni bir ürün demek Avrupa'da rekabet gücümüzü arttırarak Avrupa pazarında büyük bir oyuncu olarak Avrupa pazarına hakim olabiliriz." şeklinde konuştu.