Akhan Un, dördüncü fabrikayı Çorlu’da kuruyor

Eray ŞEN

Tarıma dayalı sanayi alanındaki bir işletme olarak 1997 yılından bu yana hizmet veren, İkinci 500 listesine 156’ncı sırada giren Akhan Un, halen ikisi Mardin’de, biri Adana’da olan üretim tesislerine Tekirdağ Çorlu’da kuracağı dördüncü fabrikayı eklemeye hazırlanıyor. Projesi hazırlanan Çorlu fabrikası günlük 1000 ton kapasiteye sahip olacak ve şirketin toplam kapasitesi 2 bin 250 tona çıkacak.

Azim Un Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İlhan; sektörde Azim Un ve Akhan Un adlı iki şirket ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. Akhan Un’un İkinci 500’de 156’ncı sırada olmasına rağmen, Azim Un ile birlikte değerlendirildiğinde ‘asıl yerlerinin’ İlk 500 listesi olduğunu ifade eden İlhan, “Orada da muhtemelen ilk 400 içerisinde bir yerde konumlanırdık” dedi.

İlhan, 1997 yılında girdikleri sektörde 2000’lerin başında Mardin’de bir un fabrikası alarak un üretimine ilk adımı attıklarını, 2008 yılında Adana’ya gelerek faaliyetlerine devam ettiklerini anlattı. Adana’da 2015 yılında 4.0 endüstriyel model ile son teknolojiyi barındıran bir yatırım gerçekleştirdiklerini ve hijyen anlamında ‘üst düzey’ bir tesis kurduklarını vurgulayan İlhan, yaptıkları yatırımlarla günlük kapasitelerinin 1.250 tona çıktığını kaydetti. İlhan, “İhracatta Türkiye›de 374’üncü sırayı aldık, 2009 yılından beri hep bu sıralamadayız. Aynı zamanda en büyük sanayi şirketleri arasında da yer alıyoruz” diye konuştu.

İhracat ağırlıklı bir firma iken 2018 yılından bu yana iç piyasaya da ağırlık verdiklerini vurgulayan İlhan, bugün itibariyle üretimin yarısını iç pazara, yarısını ihracata yönlendirdiklerini bildirdi. İlhan, şöyle devam etti: “Ciromuzun yarısı ihracattan geliyor. 2021’i 60 milyon dolar ihracatla kapattık. Aslında biz 90 milyon dolarları da yaptık ama iç piyasaya öncelik verince ihracat miktarımız düştü. Günlük, 1.250 ton kapasitemizin tamamını kullanıyoruz ama yetmiyor. Bu nedenle Tekirdağ Çorlu’da 4’üncü ünitemizi kurma kararı aldık. Projemiz hazır. Arsa için görüşmelerimiz devam ediyor. Mardin’de iki, Adana’da bir tane üretim tesisimiz var, bir de Trakya’da olacak. Orada 1000 ton bir kapasite düşünüyoruz, yani günlük kapasitemizi 2 bin 250 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Muhtemelen 2023 yılında yatırım için kazmayı vururuz.”

“Borsaya açılmayı planlıyoruz”

Orhan İlhan, mevcut yatırımlarını tamamladıktan sonra bir-iki yıl içerisinde borsaya açılma planları olduğunu açıklayarak, “Süreci önceden başlattık. Şu an finansal açıdan hazırlık yapıyoruz. Şirketler aile şirketleri olduğu için düzenlemeler yapmak gerekiyor. Buranın aile şirketi yapısından çıkması, kurumsallaşması lazım. Bunları yaparken aileyi de bir tutmamız lazım. Şimdi aile anayasasını üzerinde çalışıyorum. Hedefimiz 2024 gibi halk arzı yapmış olmak” dedi.