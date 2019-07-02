“Akhisar Tekel Fabrikası ihalesi sonuçlandırılmalı”
Sanica Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Fatinoğlu, Manisa Akhisar Tekel Fabrikası özelleştirme ihalesi sonuçlandırılmadığı için ihaleye katılan firmaların büyük mağduriyet yaşadığını dile getirdi.
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