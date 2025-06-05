AKİB, İngiltere, Azerbaycan ve Rusya’ya hamle yaptı

Akdeniz İhracatçı Birlik­leri (AKİB) Koordina­tör Başkanı Veysel Me­miş, mayıs ayında 1,35 milyar dolar ihracata imza attıklarını açıkladı. Yılın beşinci ayında en yüksek değerlere Irak, İtalya ve Romanya pazarlarında ulaş­tıklarını belirten Başkan Vey­sel Memiş, söz konusu dönemde Belçika, Fas ve Suriye pazarla­rında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladıklarını bildirdi.

“İngiltere ve Azerbaycan’da yeni kapılar açtık”

Akdenizli ihracatçıların ulus­lararası pazarlardaki rekabet­çiliğini güçlendirmeye yöne­lik çalışmaları mayıs ayında da devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektörün­de İngiltere ve Azerbaycan’da önemli hamleler yaptıklarını, hububat, bakliyat, yağlı tohum­lar ve mamulleri sektöründe Rusya’da yürüttükleri proje ile Türkiye’nin geleneksel ve sağ­lıklı tahıl ürünü bulgura olan gü­ven oranını yüzde 63,2’ye yük­selttiklerini söyledi.

Mobilya kenti Kayseri’de AKİB üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmaya yöne­lik yürüttükleri Kayseri Mobil­ya ve Mobilya Yan Sanayi UR­GE II Projesi kapsamında İn­giltere’de yapılan pazarlama faaliyetinin verimli geçtiğini ifadede eden Başkan Veysel Me­miş, “Proje paydaşı 13 Kayserili üyemiz, Londra’da İngiliz alıcı­larla B2B eşleştirme toplantıla­rında bir araya geldi. Eş zamanlı olarak pazar ziyaretleri ve tanı­tım çalışmaları da gerçekleştir­di” dedi.

Yine mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektörüne bağlı olarak Çukurova Kâğıt Karton ve Am­balaj URGE Projesi kapsamın­da katılımcı 13 firmanın temsil­cilerinin Azerbaycan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiği­ni belirten Başkan Veysel Me­miş, “Kâğıt, karton ve ambalaj ihracatçılarımız, toplamda 35 Azerbaycanlı ithalatçı firma ile yaptıkları görüşmelerde yeni iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli adımlar attı” diye konuştu.

AKİB’in vizyon projelerinden Turquality Bulgur Tanıtım Pro­jesi’nin Rusya pazarındaki etki analizi raporlarının sevindiri­ci veriler yansıttığını vurgula­yan Başkan Veysel Memiş, kam­panya süresince yapılan tanıtım çalışmalarının ürün bilinirli­ğini ve tüketici güvenini ciddi oranlarda pekiştirdiğini belirt­ti. Başkan Veysel Memiş, “Ha­zırlanan etki analizi raporuna göre tahıl ürünleri içerisinde Türk ürünlerine duyulan güven yüzde 63,2’ye ulaştı. Kampan­ya öncesine kıyasla güven oranı yüzde 4,6 artarken, güvensizlik oranı yüzde 2,2 oranında azal­dı. Türk bulguru, sağlıklı olu­şu, uygun fiyatlı yapısı, lezzeti ve her yemeğe uyarlanabilirli­ğiyle Rus tüketicisinin öncelikli tercihlerinden biri hâline geldi. 2022 yılında Rusya’ya yapılan bulgur ihracatı 16 bin ton sevi­yesindeyken, Turquality des­tekli kampanya ile bu rakam 2024’te 19 bin tona yükseltildi. Böylece, ihracatta yüzde 12’lik bir artış sağlandı. Bu büyüme, tanıtım faaliyetlerinin ne den­li etkili olduğunu ve Türk bul­gurunun pazardaki potansiye­lini bir kez daha gözler önüne serdi.” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni yatırım teşviği üretim gücümüzü artıracak”

Mayıs ayının son haftasın­da devreye alınan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni de değerlen­diren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Yeni sistem kapsamında finansman ve is­tihdam desteklerinin artırılma­sı ile stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklen­dirilmesini olumlu karşılıyo­ruz. Yatırım kredilerine yöne­lik faiz ve kâr payı desteği, ma­kine alımlarına sağlanacak nakdi teşvikler ile vergi indiri­mi ve SGK prim desteklerinin üretim kapasitemize önemli katkılar sağlayacağı kanaatin­deyiz. Dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları ile deprem bölgesi ve cazibe merkezlerine yönelik özel teşviklerin, kalkınma he­deflerimiz açısından son derece kıymetli olduğunu değerlendi­riyoruz. Küresel rekabet gücü­müzü artırmaya yönelik atılan her adım ve alınan her karar, motivasyonumuzu ve üretim iştahımızı güçlendirmektedir.”