AKİB, İngiltere, Azerbaycan ve Rusya’ya hamle yaptı
AKİB Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 1,35 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. İhracat pazarlarını da değerlendiren Veysel Memiş, İngiltere, Azerbaycan ve Rusya’da önemli hamleler yaptıklarını ve bu ülkelerde güven oranını artırdıklarını kaydetti.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Veysel Memiş, mayıs ayında 1,35 milyar dolar ihracata imza attıklarını açıkladı. Yılın beşinci ayında en yüksek değerlere Irak, İtalya ve Romanya pazarlarında ulaştıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, söz konusu dönemde Belçika, Fas ve Suriye pazarlarında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladıklarını bildirdi.
“İngiltere ve Azerbaycan’da yeni kapılar açtık”
Akdenizli ihracatçıların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaları mayıs ayında da devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektöründe İngiltere ve Azerbaycan’da önemli hamleler yaptıklarını, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe Rusya’da yürüttükleri proje ile Türkiye’nin geleneksel ve sağlıklı tahıl ürünü bulgura olan güven oranını yüzde 63,2’ye yükselttiklerini söyledi.
Mobilya kenti Kayseri’de AKİB üyelerinin uluslararası rekabetçiliğini artırmaya yönelik yürüttükleri Kayseri Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi URGE II Projesi kapsamında İngiltere’de yapılan pazarlama faaliyetinin verimli geçtiğini ifadede eden Başkan Veysel Memiş, “Proje paydaşı 13 Kayserili üyemiz, Londra’da İngiliz alıcılarla B2B eşleştirme toplantılarında bir araya geldi. Eş zamanlı olarak pazar ziyaretleri ve tanıtım çalışmaları da gerçekleştirdi” dedi.
Yine mobilya, kâğıt, orman ürünleri sektörüne bağlı olarak Çukurova Kâğıt Karton ve Ambalaj URGE Projesi kapsamında katılımcı 13 firmanın temsilcilerinin Azerbaycan’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirten Başkan Veysel Memiş, “Kâğıt, karton ve ambalaj ihracatçılarımız, toplamda 35 Azerbaycanlı ithalatçı firma ile yaptıkları görüşmelerde yeni iş birlikleri ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik önemli adımlar attı” diye konuştu.
AKİB’in vizyon projelerinden Turquality Bulgur Tanıtım Projesi’nin Rusya pazarındaki etki analizi raporlarının sevindirici veriler yansıttığını vurgulayan Başkan Veysel Memiş, kampanya süresince yapılan tanıtım çalışmalarının ürün bilinirliğini ve tüketici güvenini ciddi oranlarda pekiştirdiğini belirtti. Başkan Veysel Memiş, “Hazırlanan etki analizi raporuna göre tahıl ürünleri içerisinde Türk ürünlerine duyulan güven yüzde 63,2’ye ulaştı. Kampanya öncesine kıyasla güven oranı yüzde 4,6 artarken, güvensizlik oranı yüzde 2,2 oranında azaldı. Türk bulguru, sağlıklı oluşu, uygun fiyatlı yapısı, lezzeti ve her yemeğe uyarlanabilirliğiyle Rus tüketicisinin öncelikli tercihlerinden biri hâline geldi. 2022 yılında Rusya’ya yapılan bulgur ihracatı 16 bin ton seviyesindeyken, Turquality destekli kampanya ile bu rakam 2024’te 19 bin tona yükseltildi. Böylece, ihracatta yüzde 12’lik bir artış sağlandı. Bu büyüme, tanıtım faaliyetlerinin ne denli etkili olduğunu ve Türk bulgurunun pazardaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.” değerlendirmesini yaptı.
“Yeni yatırım teşviği üretim gücümüzü artıracak”
Mayıs ayının son haftasında devreye alınan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi’ni de değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi: “Yeni sistem kapsamında finansman ve istihdam desteklerinin artırılması ile stratejik ve yüksek katma değerli yatırımların önceliklendirilmesini olumlu karşılıyoruz. Yatırım kredilerine yönelik faiz ve kâr payı desteği, makine alımlarına sağlanacak nakdi teşvikler ile vergi indirimi ve SGK prim desteklerinin üretim kapasitemize önemli katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz. Dijital ve yeşil dönüşüm yatırımları ile deprem bölgesi ve cazibe merkezlerine yönelik özel teşviklerin, kalkınma hedeflerimiz açısından son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz. Küresel rekabet gücümüzü artırmaya yönelik atılan her adım ve alınan her karar, motivasyonumuzu ve üretim iştahımızı güçlendirmektedir.”