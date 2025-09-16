Akıllı telefon üreticisi Nothing'e 200 milyon dolarlık yeni yatırım

İngiltere merkezli akıllı telefon üreticisi Nothing, Tiger Global liderliğinde gerçekleşen finansman turunda 200 milyon dolar yatırım aldı. Bu yeni fonlama ile şirketin değeri 1,3 milyar dolara ulaştı.

Yapay zekaya odaklanıyor

Şirketin kurucusu ve CEO’su Carl Pei, yapay zekanın geleceğine vurgu yaparak, “Yapay zekanın tam potansiyeline ulaşması için tüketici donanımının kendini yeniden keşfetmesi gerekiyor” dedi.

Nothing, bu yatırım sayesinde ürün yelpazesine yapay zekayı entegre etme planlarını hızlandıracak.

Telefonların ötesine genişleme planı

Nothing, yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak. Şirket, akıllı saatler, akıllı gözlükler, elektrikli araçlar ve hatta insansı robotlar gibi farklı alanlara da adım atmayı hedefliyor.

Satışlarda 1 milyar doları aştı

2020 yılında eski OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından kurulan Nothing, 2022’de piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefonuyla kısa sürede popülerlik kazandı. Şirketin toplam satışları 1 milyar doları aşarak global pazarda dikkat çekici bir başarıya ulaştı.

Yatırımcı desteği genişliyor

Bu turda Tiger Global’in yanı sıra GV, Highland Europe, EQT, Latitude, I2BF ve Tapestry de yatırımcılara katıldı. Nothing, daha önce 2023 yılında 100 milyon dolarlık yatırım almıştı.

Küresel pazarda hedef büyütüyor

Apple ve Samsung’un hakimiyetindeki küresel akıllı telefon pazarında Nothing, yapay zeka odaklı yaklaşımıyla yenilikçi Avrupalı üreticilerden biri olarak öne çıkıyor.