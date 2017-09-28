Akıllı termostat doğalgaz faturasını düşürüyor

28 Eylül 2017

Akıllı ev teknolojileri son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Bunlardan biri de oda termostatları. Doğalgaz faturasından tasarruf yapmak isteyen tüketiciler için geliştirilen akıllı oda termostatları akıllı telefon aracılığı ile oda sıcaklığını sabit bir ısıda tutmaya yarıyor.

Yerli akıllı oda termostatı Cosa'nın Kurucu Ortağı Dr. Emre Erkin, kışı tasarruflu geçirmek için bahardan önlem alınmasını gerektiğinin altını çizerek, "Akıllı ev teknolojisinde elektrik ve doğalgazın verimli bir şekilde tüketilmesi, konfordan ödün verilmeden tasarruf sağlanması her geçen gün daha da büyük bir önem kazanıyor. Özellikle son yıllarda akıllı evler ve binalar, bir başka deyişle ev ve bina otomasyonu uygulanmış yapılar, küresel ısınma, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi kavramların önem kazanmasıyla birlikte hayatımıza daha fazla girmeye başladılar. Temel olarak ev ya da bina içinde birbirleriyle haberleşebilen ve etkileşen akıllı cihazların yerleştirilmesi, bu sistemlerde en belirleyici özellikler haline geldi" diyor.

"Doğalgaz ve elektrik faturalarında tasarruf sağlayan akıllı oda termostatları ise, enerji tüketimini kontrol altında tutuyor ve ihtiyaçlara göre en verimli olacak şekilde kombilerimizi yönetmemizi sağlıyor" şeklinde konuşan Erkin şöyle devam etti: "Özellikle her yıl kışa girmeden periyodik olarak radyatör temizliği ve kombi bakımını yetkili servislere yaptırmak, kışın kombilerinizin daha verimli çalışmasının yanı sıra kombinin ısı verimi ve ömrünü de artırıyor. Akıllı bir oda termostatı ile kombinizi akıllandırmak ise doğalgaz faturalarında ortalama yüzde 31 oranında tasarruf sağlıyor. Ülkemizde çoğu kullanıcı ısıtma ve soğutma için kombilerin maalesef yaklaşık yüzde 5’inde oda termostatı kullanıyor. Yani kullanıcıların yüzde 95 gibi büyük bir çoğunluğu, kombilerin üzerinden petek suyu sıcaklığını ayarlayarak kombilerini kullanıyor. Üstelik evde yokken ya da gerekmediği zamanlarda kombiler boşu boşuna çalışabiliyor ve gereksiz bir enerji tüketimi oluyor. Bu gibi gereksiz enerji tüketimlerinin önüne geçmek günümüzde artık çok basit."