Akın Tekstil: Sadece konfeksiyon üretim faaliyetleri durduruldu
Akın Tekstil, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde bulunan fabrikasında sadece konfeksiyon üretim faaliyetleri durdurulduğunu, boyahane ve dokuma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.
Haber Merkezi
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Akın Tekstil'den KAP'a yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında çıkan "Şirketin kapandığı, iflas ettiği" gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada, "Şirketimizin Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesinde bulunan fabrikamızda sadece konfeksiyon üretim faaliyetleri durdurulmuştur. Boyahane ve Dokuma faaliyetlerimiz üretim planlarımıza uygun şekilde devam etmektedir." denildi.