Akinon, 20 milyon dolarlık yatırım aldı

Geliştirdiği bulut tabanlı çözümlerle Türkiye ve dünyanın önde gelen markalarının dijital dönüşümüne destek veren Akinon, B serisi yatırım turunu tamamladı.

Bu turda 20 milyon dolar tutarım alan şirket, yatırımı ürünlerini global arenada rekabete hazır hale getirmek, sunduğu hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve yeni pazarlara açılarak büyümesini hızlandırmak üzere değerlendirmeyi planlıyor.

Actera Group ve Revo Capital’in liderlik ettiği bu yatırım turuna Smartfin ve Endeavor Catalyst de katıldı. Smartfin 2020 yılında gerçekleşen yatırım turunda da şirkete 5 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.



Türkiye ve dünyanın önde gelen perakende markalarının dijital dönüşüm süreçlerine 17 ülkede destek veren Akinon, 2021 yılında 10,2 milyar TL ticaret hacmi yaratmayı hedefliyor.

Hedef, dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından biri olmak

Yatırım ile ilgili Akinon CEO’su Tolga Tatari, “Akinon olarak 400 kişilik ekibimiz ile ürün ve hizmet kalitemizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Aldığımız yeni yatırım, bu senenin başında başlattığımız yurtdışı açılımı için ihtiyacımız olan desteği bize sağlayacak. 3 sene içinde kuracağımız partner ekosistemiyle dünyanın en büyük dijital ticaret platformlarından biri olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Actera Group yatırımla ilgili “Türkiye’de e-ticaretin gelişimine önemli destek veren, Türkiye merkezli Akinon’u uluslararası büyüme yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz.” denildi.

Revo Capital’den yapılan açıklamada ise “Akinon, perakendecilerin ve markaların satış kanallarını yönetmesini sağlayarak e-ticaretteki statükoya meydan okuyor ve perakende sektöründeki dijitalleşmeye öncülük ediyor. İkinci fonumuz ile hem Türkiye’de hem de odağımızda yer alan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yatırım bekleyen dinamik, yaratıcı ve tutkulu start-up’lara ulaşmak ve başarılı şirketlere dönüşecek doğru yatırımları desteklemek için yoğun olarak çalışmaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.