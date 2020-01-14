Akiş Boya dünyanın en büyük somon gemisini boyadı

14 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Carboline’ın marin pazarına da Akiş Boya olarak giriş yaptıklarından bahseden İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, “Carboline bunu niş ürün olarak yapıyordu. 2019 itibari ile dahil olduğumuz bu iş kolu ile Carboline’ın boyadığı tersanelerdeki canlı balık gemilerini biz de boyamaya başladık. Bursa’da üretimini yapıp, Türk tersanelerine satış yapıyoruz” dedi. Carboline markasının kendi alanlarında pazar lideri olduklarını kaydeden İyigüllü, Türkiye’nin son yıllarda Norveç yapımı gemilere yönelik projeler almaya başladığını anımsatarak “Büyük tersanelerin pek çoğu ile aktif olarak çalışmaya başladık. Norveç’e feribot, balıkçı gemisi yapıyorlar. Marin sektöründeki ilk somut adımımızı Norveç’e giden bir gemiyi boyayarak attıklarından bahseden Melih İyigüllü, “Dünyanın en büyük canlı somon gemisini boyadık” şeklinde konuştu. Bu alana yönelik gerçekleştirdikleri yerli üretimlerin bazılarını Carboline’ın denemeye aldığını belirten İyigüllü, yerli ürettikleri bu ürünlerde az miktarda gelen taleplerde dahi renklendirme avantajı yakalayacaklarını ifade etti. İyigüllü öte yandan, bu projeye bağlı olarak yerli bir makine imalatçısına renklendirme makinesi ürettirdiklerinden bahsetti.

2020 yılı itibari ile söz konusu renklendirme makinesini altı bayiiye kurmayı planladıklarını ifade eden İyigüllü, “Günde 150 ila 200 teneke ürünü fabrikaya getirmeden, bayide direkt renklendirme imkanı sunulacak. Öte yandan, projemizin onaylanması halinde bu makine sayesinde marin sektörüne hızlı hizmet verebiliyor konuma ulaşacağız” diye konuştu. Melih İyigüllü, bugün itibari ile marin grubunda sattıkları ürünlerin yüzde 40’ını kendi bünyelerinde üretirken, 2020’de yüzde 90’ını üretebilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Üretimin yüzde 8’ini 11 ülkeye ihraç ediyor

2019 yılını dolar bazın da yüzde 6 büyüme ile kapattıklarını belirten Melih İyigüllü, yıl içinde ihracatın satıştan aldığı payın ise yüzde 8 seviyesinde olduğunu kaydetti. İyigüllü, ihracatta katma değerli projelerle avantaja geçtiklerini ifade ederek, “Ayrıca partner firmamız Carboline’ın Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelere satış yapmamıza imkan tanıması da ihracat artışına katkı koydu. Başlıca ihracat pazarlarımız; İsrail, Ukrayna, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan, Ermenistan, Pakistan” dedi.

Kapasiteyi iki katına çıkarabilir

Yıllık 3,5 milyon litre boya üretim kapasitesi ile tek vardiyada çalıştıklarını dile getiren İyigüllü, kapasiteyi ikiye katlayabilecek potansiyellerinin olduğunu belirtti. İyigüllü, 10’u Ar-Ge biriminde olmak üzere toplam 100 kişi istihdam ettiklerini bildirdi. Hafif sanayi ve ağır sanayi boyaları ile yangın geciktiriciler üzerine çalıştıklarını anımsatan İyigüllü, iş hacminin yüzde 60’ının hafif sanayi; yüzde 35 ağır sanayi boyaları ve yüzde 5’in de yangın geciktiricilerin oluşturduğunun söyledi.

Uzakdoğu’dan ithal ettikleri ürünün hammaddesini üretecek

Son yıllarda spesifik projelere odaklandıklarını söyleyen Melih İyigüllü, mısır özünden yağ üretimi projesinin endüstrileşmesi ile alakalı gerekli başvuruları tamamladıklarını söyledi. İyigüllü, renklendirme sisteminin bağlayıcısı olan reçinenin de üretimini hedeflediklerini aktararak, Uzakdoğulu bir firmadan ithal ettikleri bu ürünün formülünü almak için ön anlaşma imzaladıkları bilgisini verdi. İyigüllü, “Formülün hammaddelerini gönderdiler. Fizibilite çalışmalarına başladık. Hedefimiz, bu ürünün hammaddesini üretmek. Amacımız maliyet avantajı sağlamak değil, üretim sürecini kendi elimizde bulundurmak ve yerli üretim sağlayarak, ithalatı kesmek” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0 yatırımıyla kaliteye odaklandı

Kalite sistemine yönelik de endüstri 4.0 yatırımı yaptıklarını belirten Melih İyigüllü, “Sektörümüzün en önemli kriteri formül kapsamında doğru hammaddeyi doğru oranda, reçeteye uygun şekilde karıştırmak. Bu yatırım sayesinde yurt dışından gelen formül reçetelerini de en doğru şekilde karıştırarak, kalitemizi bir adım ileriye taşıdık. Türkiye’de endüstriyel boya üretici sektöründe bu yatırımı gerçekleştiren ilk firmayız” dedi. İyigüllü, söz konusu projeyi devlet ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 2019 yılı içinde toplam 500 bin dolarlık yatırım yaptıklarının da bilgisini verdi. Öte yandan 2019’da ahşap sektörüne de giriş yaptıklarını belirten Melih İyigüllü, endüstriyel boya ve ağır sanayinin yanı sıra ahşap grubuna yönelik de boya çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.