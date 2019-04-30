Akiş Boya, yeni pazarlara yönelecek

30 Nisan 2019

Akiş Boya, Carboline’ın Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki tedarikine de başlayacak. Böylece Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'ne ürün gönderecek olan firma yeni pazarlara yönelmeyi hedefliyor.

İyigüllü Şirketler Grubu İş Geliştirme Müdürü Melih İyigüllü, söz konusu gelişmelerle, halihazırda yüzde 8 olan ihracat paylarını artırmayı öngördüklerini ifade ederek, bu yıl Gürcistan pazarını güçlendirerek Pakistan pazarına odaklanacaklarını söyledi.

Antikorozif boyalarda geliştirdiği özel formüllerle küresel pazarda rekabet eden Akiş Boya, bu yıl Carboline’ın Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki tedariki dışında Carboline’ın marin pazarına da girdi. Konuyla ilgili bilgi veren Melih İyigüllü, “Tersanelerde canlı balık gemilerini boyuyorlardı. Bunun için özel kaplamalar geliştirmişlerdi. Carboline bunu niş ürün olarak yapıyordu. Bu sene marin sektöründe de beraber büyüme kararı aldık. Bursa’da üretimini yapıp, Türk tersanelerine satış yapacağız” dedi.

İyigüllü, söz konusu gelişmelerle ihracatta halihazırda yüzde 8 olan payın artmasını öngördüklerini ifade ederek, bu yıl Gürcistan pazarını güçlendirmeye ve Pakistan pazarına odaklanacaklarını söyledi.

Uzakdoğu’dan ithal edilen ürünün hammaddesi üretilecek

Çelik sektörü için geliştirdikleri ilk ürünü de tamamladıklarını anlatan Melih İyigüllü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Orta ve düşük korozyondaki çelik sektörü için epoksi antikorozif astar ürünümüzü Carboline için üretmeye başladık. Türkiye’deki uygulama şartları ve kalite beklentilerine uygun, Carboline’ın kalite standartlarında, rekabetçi bir fiyat politikasıyla önümüzdeki aylarda pazara sunacağız. Carboline’ın bizden iki ürün daha beklentisi var.”

Bu yıl spesifik projelere odaklandıklarını söyleyen Melih İyigüllü, mısır özünden yağ üretiminin denemelerini yaptıklarını ve yıl içinde üretime başlamayı planladıklarını belirtti.

İyigüllü, renklendirme sisteminin bağlayıcısı olan reçinenin de üretimini hedeflediklerini aktararak, Uzakdoğulu bir firmadan ithal ettikleri bu ürünün formülünü almak için ön anlaşma imzaladıklarının bilgisini verdi. İyigüllü, “Formülün hammaddelerini gönderdiler. Fizibilite çalışmalarına başladık. Hedefimiz, bu ürünün hammaddesini üretmek. Amacımız maliyet avantajı sağlamak değil, üretim sürecini kendi elimizde bulundurmak ve yerli üretim yaparak, ithalatı kesmek” şeklinde konuştu.

Yatay sondajda iddialı

Aşınmaya dayanıklı boru kaplama ürününü de yerlileştirerek, sektöre kazandırdıklarından bahseden Melih İyigüllü, bu ürünle, özellikle yatay yönlü sondaj (HDD) geçişlerinde kullanılan boru çakma uygulamasının neden olduğu aşınmayı, boruların zarar görmesini engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

2018’de borunun içi ve dışı için spesifik projelerde satışlarını artırdıklarını söyleyen İyigüllü, bu yılki hedeflerinin de yine çok spesifik bir alan olan HDD geçişleri projesi olduğunu kaydetti.

İyigüllü, “Petrol ve doğalgaz geçiş ülkesi olduğumuz için toprak altından geçen çok fazla petrol ve doğalgaz hattı var. Buradaki en büyük sıkıntı HDD geçişleri. Boruyu döşerken, göletin içine döşenemeyeceğinden altından döşenip, karşı taraftan çıkarılıyor. Bu da bir tünel kazılıp, boru çakılarak karşı tarafa geçiriliyor. Türkiye’de üretilen borular bu çakma esnasında zarar görüyor. Zarar gördüğü için de korozif kaplama korozyondan korunamıyor. Carboline’ın hem boru sektörü hem de farklı sektörler için geliştirdiği bu ürünün formülünü Türkiye’ye getirdik. Aşınma dayanımlı boru kaplaması adını verdiğimiz bu ürün, yatay yönlü sondaj geçişlerde çakmalara dayanıklı bir katman oluşturuyor. Bizim için niş bir pazar ve bu yıl bunun üzerine gideceğiz” dedi.