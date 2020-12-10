Akiş GYO, kredi yapılandırmasına gitti

Akiş GYO, HSBC Bank ile kredi yapılandırmasına gittiğini duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıkmalada, "Şirketimizin, HSBC Bank PLC'den kullanmış olduğu, 3 ayda bir ana para ödemeli, son taksidi 2022 Ağustos ayında olan, toplam 23.482.759,66 USD anapara bakiyesi bulunan kredinin, HSBC Bank Middle East'ten ("Banka") aynı tutarlı ve 1 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadeli, vade sonunda % 30 balon ödeme içerecek ve kalan tutar aylık eşit taksitli olarak ödenecek şekilde kredi kullanılarak kapatılmasına ve Banka'dan kullanılacak krediye ilişkin kredi sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Akiş GYO, bu işlem sonrasında şirketin toplam borç stoğunda bir artış olmayacağını ve nakit akışını olumlu etkileyeceğini bildirdi.