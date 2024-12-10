AKİS GYO 'Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri' listesine adını yazdırdı

Akkök Holding çatısı altında yer alan Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., TIME dergisi ve Statista iş birliğinde yayımlanan 'World’s Best Companies in Sustainable Growth 2025' (Sürdürülebilir Büyüme Alanında Dünyanın En İyi Şirketleri 2025) listesinde yer alan tek Türk gayrimenkul şirketi oldu.

Global ölçekte 500 şirket arasında 379’uncu sırada yer alan şirket, sağlam finansal yapısını korurken sürdürülebilirlik uygulamalarında gösterdiği başarılı performansla listeye girmeye hak kazandı.

Yenilikçi vizyon ve sosyal sorumluluk bilinci

Konuya dair değerlendirmede bulunan Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Levent Çanakçılı, “Sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim, Akiş GYO’nun iş stratejisinin temel taşlarını oluşturmaktadır. TIME ve Statista iş birliğiyle hazırlanan bu prestijli listede yer alan üç Türk şirketten biri ve gayrimenkul sektöründe Türkiye’yi temsil eden tek şirket olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, şirketimizin uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik yönetiminin yanı sıra sektörde fark yaratan yenilikçi vizyonumuzu da ortaya koymaktadır. Güçlü mali performansımız ve sürdürülebilir büyüme stratejilerimizle hem yatırımcılarımıza değer yaratıyor hem de çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz” dedi.