Akiş GYO'dan Akbatı ve Akasya'daki kiracılarına destek

Akiş GYO, AVM'lerdeki kiracılarına mayıs ayında kira desteği verileceğini duyurdu. Açıklamada, kira desteğinin, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere de bağlı olacağı belirtildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, Mayıs ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Akiş GYO, Ağustos 2020'de de kira ödemelerine ilişkin destek kararı alındığını duyurmuştu.