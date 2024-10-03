Akiş GYO’nun net karı, yılın ilk yarısında yüzde 62 artarak 1 milyar TL’yi aştı

Akiş GYO, 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihlerini kapsayan ilk yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçlarda, geçen yılın aynı dönemine göre net kar artışının yüzde 62 seviyesine ulaşarak 1 milyar TL’yi aştığı görüldü. Raporda belirtildiği üzere, geçen yılın aynı dönemine göre şirketin hasılat artışı da TMS 29 uygulanmış hali ile yüzde 9 olarak gerçekleşti. Hasılat artışı TMS 29 uygulanmamış olarak ise yüzde 88 seviyesine ulaştı.

İlk yarıyılda sergilenen bu başarılı performansını değerlendiren Çanakçılı, şunları söyledi: “Geçen yılın aynı döneminde 666 milyon TL olan net karımız bu yıl 1 milyar TL’yi aşmıştır. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, yılın ilk 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre hasılatımızda yüzde 9’a varan artış yaşanırken, operasyonel karlılığımızın bir göstergesi olan FVÖK marjımız ise yüzde 68 olarak gerçekleşmiştir. Son 3-4 senede yoğunlaştığımız borç azaltma stratejisine de sadık kalarak net borcumuzu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azaltarak 65 milyon dolar seviyesine getirmeyi başardık”.

“Sürdürülebilir finans alanında sektörümüzde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz”

Akiş GYO olarak finansal alanda sadece ekonomik başarıyı değil, aynı zamanda çevresel etkileri de düşünerek hareket ettiklerini belirten Levent Çanakçılı, sektörde sürdürülebilirlik odaklı finansal işlemlerle öncü olduklarını vurguladı. Bu kapsamda, elektrik tüketimi ve çevreye duyarlı teknolojilerin kullanılması konusunda bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçerek HSBC Bank A.Ş. ile gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlikle ilintili ilk finansal işlemleri sonucunda, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı gençlerin yetişmesini sağlayan Young Guru Academy’ye bağışta bulunduklarını aktardı.

“Yüksek cirolar ve doluluk oranları ile etkin maliyet yönetimi, operasyonel karlılığa olumlu etki ediyor”

Levent Çanakçılı, Akiş GYO yatırımları olan Akasya ve Akbatı AVM’nin tam doluluk oranlarına yakın seviyelerde operasyonlarına devam ettiğini, güçlü talep ve yüksek enflasyon nedeniyle mağaza cirolarının da son 2 senedir her çeyrek dönemde rekor tazeleyerek yeni zirveler yaptığını belirtti. Çanakçılı, bu durumun özellikle ciro farkı kaynaklı gelirlerin desteğiyle AVM’lerin toplam gelirlerinin TMS 29 uygulanmamış haliyle enflasyon üzerinde büyümesine katkı sağladığını sözlerine ekledi. Devreye alınan tasarruf tedbirlerinin de alışveriş merkezlerinin operasyonlarında karşılık bulduğunu ifade eden Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çanakçılı, “Bu sayede operasyonel karlılığımız yüzde 68 mertebesinde gerçekleşti” diyerek sözlerini noktaladı.