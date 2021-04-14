AKİŞ’ten yatırım atağı

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesi ve yaygınlaşması, yaz aylarından itibaren ülkemizde ve başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde vaka sayılarında ciddi azalma beklentisi, birçok sektörde geleceğe umutla bakılmasını sağlıyor. Türkiye ekonomisinin de önemli sektörlerinin başında gelen perakende sektöründe özellikle AVM’lerde pandemide durma noktasına gelen yatırımlar, tekrar gündeme alınmaya başlandı. Türkiye perakende sektörünün dinamik yapısı ve bünyesinde barındırdığı yüksek potansiyelden dolayı değişimleri fırsatlara dönüştürecek olanaklara sahip olduğunu belirten AKİŞ GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, geleceğe ilişkin iyimserliklerini koruduklarını ve yatırım projelerine hız verdiklerini söyledi.

Beykoz’da deniz manzaralı yeni proje

2011’de açılan İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Akbatı’nın ardından Akasya’nın 2014 yılında tamamlanması ile önemli bir projeye daha imza atan AKİŞ GYO da gelecek döneme yönelik önemli projelerini hayata geçirmeyi planlıyor. 2021 hedeflerini ve projelerini anlatan Durusoy, Beykoz’da yeni bir projeleri olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“İstanbul’un en güzel ilçelerinden Beykoz’da, tamamına yakını deniz manzaralı olan bir kısmı mülkiyetimizde bir kısmı kâr karşılığı olarak anlaştığımız yaklaşık 45 dönüm bir arsa stoğumuz var. Buranın imar planı ile ilgili düzenlemenin 2021 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Sonrasında burayı maksimum fayda sağlayacak şekilde değerlendireceğiz. Caddebostan sahilindeki projemiz için de imar planlarının netleşmesi ve ruhsatlandırma çalışmaları sonrası inşaat faaliyetlere başlayabiliriz. Ayrıca Londra’da bulunan küçük bir yatırımımız var. Tipik bir kentsel dönüşüm projesi olarak tanımlayabileceğimiz bu yatırımın da gerekli izinler alındıktan sonra hızlıca inşaat faaliyetlere başlamasını öngörüyoruz.”