Akka Kalıp, Ar-Ge’ye odaklanacak

30 Mayıs 2019

Akka Kalıp Enjeksiyon Plastik Mühendislik şirket ortağı Nazan Akıncı, “Artık uçan parçalarımız olsun istiyoruz” dedi.

Faaliyetine 100 metrekarede bir makine ile başladıklarını anlatan Nazan Akıncı, bugün gelinen noktada hava süspansiyon sistemlerinin yanı sıra otomotiv, havacılık ve uzay sanayilerine üretim yaptıklarını söyledi.

Uzay ve havacılık alanına üretimlerinin yüzde 10’unu kanalize ettiklerini belirten Akıncı, “Son yıllarda katma değeri yüksek üretimlere odaklandık. Bu hedefle her yıl ciromuzun ortalama yüzde 5’ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyoruz. Devam eden TÜBİTAK projelerimiz var. Ar-Ge’de; proses iyileştirmesi, mevcut ürünlere kalite yükseltici maliyet düşürücü iyileştirmeler yapıyoruz. Ayrıca üretimde ihtiyacımız olan makinelerimizi kendimiz üretebilir hale geldik. Bu yılki Ar-Ge faaliyetlerimizi uzay havacılık sektörüne yoğunlaştıracağız. Artık uçan parçalarımız olsun istiyoruz” dedi.

500'ü aşkın ürün var

2018’i kayda değer bir büyüme ile kapattıklarını söyleyen Nazan Akıncı, son üç yılda yaptığı 2 milyon TL’lik bina ve makine parkuru yatırımlarıyla kapasiteyi kayda değer oranda artırdıklarını belirtti. İlave olarak kalıphane yatırımı da gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Akıncı, yurtdışından müşterilerinin getirdiği ürünü yerli olarak tasarlayıp ürettiklerini kaydetti.

“Yurtiçinde üretilen herhangi bir ürünü üretmiyoruz. Yurtdışında yapılıp ithal edileni, yerli üretip sektörün portföyüne kazandırıyoruz” diyen Nazan Akıncı, bugün gelinen noktada 500’ü aşkın ürün çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.