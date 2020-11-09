Akkar, ‘tehlikeli atık’ geri dönüşüm tesisi kuracak

09 Kasım 2020

Eray ŞEN

Akkar Hurda Metal İşleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sahibi ve Genel Müdürü Bekir Akkar, halen ‘tehlikesiz atık lisansı’ ile geri dönüşüm ve hurda metal sektöründe yürüttükleri çalışmalarını, ‘tehlikeli atık’ lisansı alarak ve yeni bir tesis kurarak daha geniş bir alanda sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

İkinci tesisi bu yılın sonunda ya da 2021’in başında kurmayı planladıklarını, ancak pandemi nedeniyle ertelediklerini ifade eden Akkar, dünyada COVID-19 aşısının devreye girmesi ile salgının etkilerinin azalması ve Türk ekonomisinde yaşanacak iyileşmelere bağlı olarak adım atacaklarını kaydetti.

Akkar, “Bölgemiz demir çelik sektörünün yoğun olduğu bir bölge. Şu anda bu sektöre hammadde olarak hurda gönderiyoruz. Bundan sonra da demir çelik sektörünün atıklarını alıp, bertarafını ya da geri kazanımını yapacağız. İkinci tesisimizdeki hedefimiz bu” dedi. Bekir Akkar, planladıkları tesisin çalışma alanı hakkında şu bilgileri verdi: “Geri dönüşüm oldukça geniş yelpazede hizmet verilen bir sektör. Bakanlığın ‘tehlikeli atık’ kodu verdiği 3 bine yakın atık var. Biz yeni tesisimizi bölgemize göre, Osmaniye, Adana, Hatay’da çıkan atıklara göre dizayn etmeye çalışacağız. Buralarda sadece demir çelik değil, tekstil fabrikaları, boya fabrikaları, kimyasal dezenfektan üreten irili ufaklı çok sayıda tesis var. İlk etapta onlarla, eğer sağlayabilirsek tıbbi atıkları dahil ederek çalışabiliriz. Fizibilitesini yaptık, yağ ile kontamine olmuş atıklar, kablolar, iş elbisesi, eldiven, üstübü gibi maddeler, tehlikeli atık sınıfına giriyor, bunlarla ilgili geri kazanım tesisi kurabiliyoruz.”

Öncelikle ‘tehlikeli atık geri kazanım tesisi lisansı’ alacakları yeni yatırım için, mevcut 12 bin metrekarelik alanlarının yakınında 15 dönümlük yeni bir alan düşündüklerini belirten Akkar, “Altyapısını, fizibilitesini hazırladık. Tehlikesiz atık sınıfında yılda yaklaşık 130 bin ton hurdayı ekonomiye kazandırdığımız mevcut tesisimize göre daha komplike bir yapı olacak” bilgisini verdi.

Dünyanın geleceği tarım ve geri dönüşüm sektörlerine bağlı

Dünyanın geleceğinde iki sektörün çok önemli olduğunu altını çizen Akkar, bunlardan kendi alanıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Dünyada 8 milyar insan yaşıyor ve bir evden günlük yaklaşık 4 kilo atık çıkıyor. Dört kişilik bir aileden düşünürsek, her bir insan günde bir kilo atık bırakıyor. İnsanlar iyi yaşamak için kendi çıkardıkları atıkları bir şekilde yok etmek zorundalar, ya geri kazandırılacak ya da bertaraf edilecek. Bir şekilde bunu halletmek zorundayız. Halledemezsek dünyada çok ciddi çöp yığınları ortaya çıkacaktır.”