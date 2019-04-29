Akkar, yılda 130 bin ton hurdayı ekonomiye kazandırıyor

29 Nisan 2019

Geri dönüşüm ve hurda metal sektöründe 2013 yılından bu yana faaliyette olduklarını belirten Akkar Hurda Metal İşleme Sahibi ve Genel Müdürü Bekir Akkar, Türkiye’de Çevre Bakanlığı’ndan hurda metal işleme lisansı olan az sayıda firma arasında yer aldıklarını söyledi.

Firmayı kurduklarında hurda işlemek için bir tesislerinin olmadığını vurgulayan Bekir Akkar, “Bir ofisimiz vardı, al-sat yaparak, komisyonculuk ile başladık. Ne kazandıysak işimize yatırdık. Erzin’de halihazırda faal bulunan tesisin arsasını aldık. Sonra yatırımımıza başladık. Aşağı yukarı bugünkü değeri ile 10-12 milyon liralık bir yatırımdı. Önce yer, ardından inşaat, sonra bir makine, iki makine, üç makine derken; Türkiye’de Çevre Bakanlığı’ndan hurda metal işleme lisansı olan az sayıda firma arasına girdik. 25 personel ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

İthalat izni var

Çevre Bakanlığı’nın sektördeki uygulamalarına dikkat çeken Bekir Akkar, “Bakanlık hurda ithalatında iki tür firmaya müsaade ediyor; birincisi eritmeci, izabeci firmalar. Bu firmalar hurdaya geri dönüşüm ile katma değer kazandırdıkları için ithalat yapabiliyor. İkinci olarak bizim gibi tesisini kurmuş, geri dönüşüm firmalarına, hurda metal işleme firmalarına ithalat izni veriyor. Dolayısıyla bu bölgede ithalat izni olan üç beş geri dönüşüm firmasından biriyiz” ifadelerini kullandı.

Tesisin kapasitesi ve teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bekir Akkar, üç elleçleme makinesi, bir hurda kesme makası, iki kamyon üzeri vinci ve kendi mallarını fabrikalara taşıyan beş TIR’a sahip olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 bin ton/ay kapasiteye sahip olduklarını dile getiren Akkar, şunları kaydetti: “Yıllık yaklaşık 130 bin ton hurda işlemesi yapıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden topladığımız mallar, hurdalar tesisimize gelir, bir işleme tabi tutulur. Bunlar, önce ayrıştırılır, hurdanın dışında olan malzemeler ayrılır; ayrı bir yere, çöpe gidecek şekilde hazırlanır. İçerisindeki kıymetli madenler seçilir, sonra geriye kalan hurda demir, makasla kesilmek suretiyle, işçiliği yapılır, yoğunluk kazandırılır ve izabeci firmalara sevkiyatı yapılır.”

“Demir-çelik firmalarının arka bahçesiyiz”

Aslında demir çelik firmalarının arka bahçesi oldukları görüşünü dile getiren Bekir Akkar, demir çelik firmalarına yarı hammadde, hammadde hazırlayan taraf olduklarını vurguladı. Akkar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sektörün geneline baktığımızda, Türkiye’de yıllık 60 milyon ton hurda eritilirken, bunun sadece 12 milyon ton kadarı iç piyasadan karşılanıyor, geriye kalanı ithal ediliyor. Malum ithalat dolara bağlı. Dolar kurunun yükselmesiyle yükselen, düşüşüyle düşen bir hammadde hurda. Dolayısıyla dolardaki bu hareketlilik bizim sektörü de ciddi şekilde etkiledi.”