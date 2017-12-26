Akkim, 5 yılda 300 milyon dolarlık yatırım yapacak

26 Aralık 2017

BARIŞ SEDEF

YALOVA - Kimya sektöründe birçok alanda faaliyet gösterdiklerini anlatan Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, kısa vadede 300 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.

Mevcut yatırımın inorganik büyüme çerçevesinde gerçekleşeceğine dikkat çeken Kipri, “Bu yatırımların yarıya yakını şirket satın almaları ile gerçekleşecek. Ak-Kim bünyesinde ise mevcut işlerimize entegre konularda performans kimyasallarında, kağıt ve madenle ilgili alanlarda bir takım yatırım planlarımız var” şeklinde konuştu. 2017’de geçen seneye göre yüzde 20 dolayında bir büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Kipri, “Bu büyümenin önemli bir bölümünü satın aldığımız şirketlerle gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Üretimin yüzde 30’unu 70 ülkeye ihraç ediyor

Bine aşkın ürünü 800 bin ton kapasite ile ürettiklerini bildiren Kipri, “Yalova’daki fabrikamızda 600 bin ton kapasite ile üretim yapıyoruz. Burada ürettiklerimizin yaklaşık yüzde 30’luk bölümünü 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız 300 milyon dolarlık yatırımın önemli bir kısmını yine Yalova’da gerçekleştireceğiz” dedi. Ar-Ge merkezlerinin 5 milyon TL’lik yatırımla kurulduğunu anımsatan Kipri, 2 bin 300 metrekarelik alanda Ar-Ge faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı. Ar-Ge merkezlerinde 60 çalışanın istihdam edildiğine dikkat çeken Kipri, “Ar-Ge çalışanlarımız sayesinde 2023 yılında 750 milyon dolar ciro hedefimize her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zırh ve çelik yeleklere yönelik çalışmalar yapılıyor

Suyun geri kazanılması konusunda dünyada dünya da ultrafiltrasyon modülü üretebilen 7 civarında global şirketin bulunduğuna vurgu yapan Kipri, “Türkiye ve çevre ülkelerdeki ilk ve tek üretici konumundayız. Biz üretmeden önce tamamı ithal gelen bu üründe yüzde 60 pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Koç üniversitesi ile birlikte yeni kurdukları araştırma merkezinde bor tabanlı ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını anlatan Kipri, “Bu projede bir partnerimizde Nurol Savunma Sanayii. Birlikte gerçekleştireceğimiz ürünler zırh ve çelik alanında yeleklerde kullanılacak” şeklinde konuştu. Kipri yapı kimyasalları alanında tünellerin daha hızlı açılmasına katkı sağladıklarını anlatarak, “Tekstil alanında birçok proseste ürünlerimiz mevcut. Asfalt malzemeleri için geliştirdiğimiz katkı maddesi ile yolların daha geç eskimesine katkı sağlamayı planlıyoruz” diye konuştu.

İhracatta üçüncü cari açıkta enerjiden sonra ikinci

Türkiye’de kimya sektöründe 300 bin kişi istihdam sağladığını ve bu rakamın dolaylı istihdamla beraber artığını belirten Kipri, mevcut rakamın imalat sanayisinin yaklaşık yüzde 9’una tekabül ettiğini bildirdi. Kimya sektöründe ön plana çıkan sorunun ana hammadde de yurt dışına bağımlılık olduğunu dile getiren Kipri, “Türkiye’de yaklaşık 25-30 milyar dolar civarında kimyasal madde üretimi var. Ancak 40 milyar dolar civarında da ithalat var sektör yaklaşık 25 milyar dolar cari açık veriyor. Bu rakamlara baktığımız zaman enerjiden sonra cari açık veren ikinci sektör konumundayız. 2023 için önlem alınmazsa buradaki car açık rakamı 50 milyar doları bulacak” diye konuştu. Sektör ihracatının yaklaşık 14-15 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çeken Kipri, “Sektör olarak ihracatta otomotiv ve tekstilden sonra üçüncüyüz. Bunu kapatabilmek için Ar-Ge ve inovasyona, büyük petro-kimya yatırımlarına ihtiyaç duyulmakta” dedi.