Akkim: Çalışan memnuniyetini yüzde 15 artırdık

Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim Kimya, 2022-2023 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınladı. Raporda Çevre Yönetimi ve İklim Değişikliği ile Mücadele, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi, Yenilikçi Ürün ve Teknolojiler, Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Destek Programları, Yeşil Mutabakat ve AB Standartlarına Uyum ile Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları ön plana çıktı.

592 bin metreküp su tasarrufu sağlandı

Rapora göre 2022-2023 döneminde çevresel yatırımlar için yaklaşık 640 bin dolar bütçe ayrıldı. Su israfını önlemeye yönelik 11 proje geliştiren şirket aynı dönemde yaklaşık 592 bin metreküp su tasarrufu sağladı. Akkim ayrıca emisyon yönetimi konusunda da çalışmalar gerçekleştirdi. Şirket, kapsam 3 emisyonlarını hesaplayarak karbon ayak izi azaltma çalışmaları yaptı.

Akkim’in sürdürülebilirlik hedef ve projeleri arasındaki bir diğer önemli başlık da döngüsel ekonomi ve atık yönetimi oldu. Şirket, raporlama döneminde atık azaltım projelerinde, sıfır atık yönetimi süreçlerini uygulamaya başladı. AB Yeşil Mutabakatı'na uyum için çalışmalar yapan Akkim, karbon emisyon azaltımı, yenilenebilir enerji yatırımları ve sürdürülebilir ürün geliştirme stratejilerini uyguladı.

Akkim, devreye almaya hazırlandığı epoksi reçine tesisinde, epiklorhidrin ve epoksi reçinelerin bitkisel kaynaklarla üretileceğini, buradaki üretimden kaynaklı atık suyun tamamının da saflaştırılarak geri kazanımının sağlanacağını açıkladı.

Sosyal sorumlulukta cinsiyet eşitliği ön planda

Sosyal Sorumluluk ve Çalışan Destek Programları’nda da Akkim, cinsiyet eşitliğini önceliklendirdi. Cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamını artırmaya yönelik projeler 5 başlık altında yürütüldü. Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Akkim, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı taahhüt ettiği stratejik planı kapsamında kadın çalışanların profesyonel seviyede istihdamını artırmak ve mevcut kadın istihdam rakamlarını korumak için özel hedefler belirledi. Raporlama döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı bir proje ekibi kuran şirket, çalışanlar arasında cinsiyet eşitliği bilincini artırmak amacıyla farkındalık eğitimleri ve atölyeler düzenledi. Kadın Çalışanların Desteklenmesi için ise kariyer gelişim programları ve mentorluk sistemleri hayata geçirildi. Çalışanlarının eğitim ve gelişimini desteklemek amacıyla 300’ün üzerinde eğitim programı düzenleyen şirket, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında ise 22.000 saatin üzerinde eğitim vererek, sıfır iş kazası hedefine yönelik adımlar attığını bildirdi.

Kipri: Çalışan memnuniyetini yüzde 15 artırdık

Akkim Genel Müdürü Onur Kipri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacılarından biri olarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya sunabilmek adına süreçlerini geliştirdiklerini ve hedeflerini belirlediklerini belirtti. Kipri, “Başta temiz su, hijyen ve halk sağlığı, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki ve karadaki yaşam olmak üzere sürdürülebilir kalkınma amaçlarını esas alıyor, bu eksendeki somut uygulamalarımızı uluslararası standartlara uygun biçimde düzenli olarak raporlayıp şeffafça paylaşıyoruz. Çalışan memnuniyetini sağlamak amacıyla haftada dört gün çalışma modelini hayata geçirdik. Bu yenilikçi yaklaşımın yanı sıra, çalışanlarımızın gelişimine yaptığımız yatırımlar çalışan memnuniyetinde önemli bir iyileşme sağladı. Raporlama dönemi rakamlarına göre, çalışan memnuniyeti skorumuz, 2021 yılına kıyasla 15 puanlık bir artışla yüzde 77’ye yükseldi. ‘Sürdürülebilirlik Kimyamızda Var’ ilkesiyle belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmak için, yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.