Akkim Kimya, USK’yı 63 milyon dolara satın aldı

Akkök Holding iştiraki Akkim Kimya, Aydın’da faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen karboksimetil selüloz (CMC) üreticilerinden USK Kimya’yı 63 milyon dolar ile bünyesine dahil etti. Satın alma işleminin tamamlanması için Rekabet Kurulu’nun şubat ayı içinde onay vermesi bekleniyor.

Akkim Kimya'dan yapılan açıklamaya göre USK Kimya, dünyanın önde gelen karboksimetil selüloz (CMC) üreticileri arasında bulunuyor. 2001 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde kurulan şirket, yıllık 40 bin tona varan üretiminin yüzde 80’inini ihraç ediyor. USK Kimya’nın hizmet verdiği sektörler arasında petrol ve doğalgaz sondajı, deterjan, maden, gıda, kişisel bakım, tekstil, kâğıt ve seramik bulunuyor. USK Kimya, aynı zaman da yüksek saflıkta CMC üretimi de yapıyor.

6 yılda 200 milyon dolarlık satın alma gerçekleştirdi

Verilen bilgiye göre, bu yatırımla birlikte Akkim Kimya’nın son 6 yılda gerçekleştirdiği satın almaların toplam bedeli 200 milyon doları buldu. 2015 yılında dünyanın önde gelen emaye ve seramik frit üreticilerinden Akcoat’u bünyesine katarak bu sektöre giriş yapan Akkim, 2017 yılında Alman kimyasal satış ve pazarlama şirketi Dinox’u satın aldı. Ardından Avrupa’nın ikinci büyük su kimyasalları üreticisi Feralco ile yarı yarıya ortaklıkla kurulan Akferal hisselerinin tamamı Akkim tarafından satın alındı. Ayrıca seramik baskı mürekkepleri üreten İspanyol Megacolor, Akkim iştiraki olan Akcoat tarafından satın alındı.

“İhracatı 2 katına çıkarma fırsatı yakaladık”

Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, satın alma yatırımıyla ihracatlarını 2 katına çıkarma fırsatı yakaladıklarını söyledi. USK Kimya’nın yüksek ihracat oranına değinen Kipri, “USK Kimya’nın Akkim ile birleşecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yatırım kararını alırken USK’nın ihracattaki gücü ve yurt içindeki açık ara pazar hâkimiyeti ve ‘know-how’ kabiliyetini göz önünde bulundurduk. Akkim’in hizmet verdiği sektörlere paralel müşteri portföyü ile üretim süreçleri ve tedarik zinciri aşamasındaki sinerjinin, bize artı değer katacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki tarafa ve kimya sektörüne hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Kipri, son olarak Akkim’in önümüzdeki dönemde organik ve inorganik büyüme yatırımlarına devam edeceğini belirterek, gelecek 5 yıl içinde yıllık cirosunu 600 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediğini söyledi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü ise, “Kimya sektörü grubumuz içinde kritik bir yere sahip. Bu anlamda stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan bütün yatırımları oldukça değerli buluyor ve destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.