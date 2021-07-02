Akkök Holding, Epsilon Kompozit’i satın alıyor

Akkök Holding, kompozit parçaları üreticisi Epsilon Kompozit’in yüzde 51’lik hissesi için satın alma anlaşması imzalayarak, Rekabet Kurumu’na başvurduğunu duyurdu.

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından Ankara’da faaliyet gösteren Epsilon’un yüzde 51 hissesi, Akkök Holding ve ana ortaklarından ARD Holding ile NDÇ Holding’e ait olacak.

Şirketten yapılan açıklamada anlaşmanın tutarıyla ilgili detaylara yer verilmedi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, havacılık başta olmak üzere çeşitli ağır sanayi sektörlerine kompozit parçaları üretip ihraç eden Epsilon Kompozit ile sektörde uluslararası liderlik hedeflediklerini söyledi.

Yeni yatırımla kompoziti ana iş kollarından biri haline getirmeyi planladıklarını belirten Dördüncü, Epsilon’un endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlayan DowAksa başta olmak üzere grup şirketleri ile iş birliğini genişleterek avantaj kazandıracağını belirtti.

Epsilon’un hizmet verdiği ağır sanayi sektörlerinin Türkiye için stratejik derecede öneme sahip olduğunu vurgulayan Dördüncü, “Yüksek katma değere sahip kompozit ihracatı, ülkemizin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlığını azaltacak" dedi.

Akkök Holding ve grup şirketleri, 2021'e satın alma yatırımıyla başlamıştı. Holding iştiraki Akkim, selüloz üreticisi USK Kimya'yı 63 milyon dolara bünyesine dahil etmişti.