Akkök Holding, yeni yatırım ve satın almalara hazırlanıyor

Kimya, gayrimenkul ve enerji alanında faaliyet gösteren Akkök Holding, 2022 yılında yurt içinde ve dışında yeni yatırımlar ile satın almalara hazırlanıyor.

Akkök Holding açısından 2021’i değerlendiren ve 2022’ye dair beklentilerini paylaşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, kendilerini 2022'de de yurt içinde ve dışında önemli yatırımlar ile satın almaların beklediğini söyledi.

2021 yılında özellikle kimya sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Dördüncü, “Aynı şekilde enerji alanındaki şirketlerimizin de 2021'deki sonuçları memnun ediciydi. Diğer yandan perakende sektörünün salgın kaynaklı yaşadığı sıkıntılar nedeniyle alışveriş merkezi yatırımlarımızın bulunduğu gayrimenkul sektöründe zorlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Gelecek hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümelerine katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandıklarını kaydeden Dördüncü, şunları söyledi: “Stratejimizle uyumlu ve tamamlayıcı niteliğe sahip yatırımlarla Türkiye'ye ihracat ve istihdam gibi alanlarda güç katmaya devam edeceğiz. Satın alma yatırımlarımız gelecekte de devam edecek. Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, üretim kapasitesini artıracak yeni üretim hatlarını devreye almaya hazırlanıyor. Dünyanın lider, Türkiye'nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan iştirakimiz Aksa Akrilik de 27,5 milyon dolar değerinde, Aksafil markasını taşıyan yeni bir iplik tesisini devreye alıyor. Akkim'in de 2022'de Avrupa'da yeni bir satın alması söz konusu gündeme gelebilir. Özetle, grup olarak yılın sonuna kadar toplamda 300 milyon dolara yakın yatırım planlaması yaptık."

Yatırımları sürdürme stratejileri doğrultusunda istihdamlarını da yüzde 15 artırmayı öngördüklerini aktaran Dördüncü, söz konusu yatırımların sonucunda bünyelerine kattıkları şirketlerin katkısıyla 2022’de toplam üretim kapasitelerini de yüzde 16,8 artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

"Bu yıl güçlü yatırımları hayata geçirdik"

Ahmet Dördüncü, Akkök Holding'in 70 yıldır Türkiye adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini, bu doğrultuda 2021'de de güçlü yatırımları hayata geçirdiklerini kaydetti. Akkim Kimya'nın dünyanın önde gelen karboksimetil selüloz üreticilerinden USK Kimya'yı bünyesine katarak inorganik büyüme stratejileri doğrultusunda önemli bir adım attığını anımsatan Dördüncü, 63 milyon dolar değerindeki bu yatırımla Akkim'in senelik ihracat ve cirosunu önemli bir şekilde artırdığını ifade etti.

Dördüncü, bu yıl yüksek katma değere sahip kompozit üretip ihraç eden Epsilon Kompozit'in yüzde 51'lik hissesinin de Akkök Holding ve ana ortakları tarafından satın alındığına işaret ederek, şunları söyledi: "Epsilon, havacılık ve savunma başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yüksek teknolojili kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarının yanı sıra yerli savunma şirketlerine de hizmet veriyor. Epsilon'un kompozit ihracatı da Türkiye'nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltacaktır. Bu ortaklığımızın da endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlayan bir diğer iştirakimiz DowAksa başta olmak üzere, grup şirketleriyle iş birliğini genişleterek bizlere önemli avantajlar kazandıracağına inanıyoruz. Global müşterilere sahip Epsilon ile kompozit alanında uluslararası yarışta liderliğe yükselmek hedeflerimiz arasında."

“Borsa, uzak olmadığımız bir alan”

Holding olarak borsaya açılma konusunda yaklaşımlarından da bahseden Dördüncü, "Borsa, uzak olmadığımız bir alan. An itibarıyla Akkök Holding'in 4 adet halka açık iştiraki bulunuyor. Tabii ki borsada zamanlama çok önemli. Şimdilik aktif bir planımız olmasa da doğru zaman ve koşullar oluştuğunda yeni bir hamle yapmaya sıcak bakabiliriz." dedi.

Bu yılın bir diğer önemli özelliğinin de iş modellerinde yaşanan değişimler olduğundan bahseden Dördüncü, ev-ofis sistemi her geçen gün yaygınlaşırken kendilerinin de güçlü dijital alt yapıları sayesinde uzaktan çalışmayla işlerini başarılı biçimde yürüttüklerini kaydetti. Dördüncü, grup şirketlerinden Aktek Bilişim'in 1.400 çalışana güvenli ve yüksek performanslı alt yapı hizmeti sağladığını, salgının alacağı seyre göre uzaktan çalışma modeliyle ilgili gelecek planlamalarını tamamlayacaklarını söyledi.

"Stratejimizin temelinde sürdürülebilir kalkınma var"

Ahmet Dördüncü, salgın süreciyle sürdürülebilirlik kavramının öneminin daha iyi anlaşıldığını, tüm şirketlerin gelecek planlarını sürdürülebilirlik ekseninde kurgulamaya başladığını dile getirdi.

Akkök Holding'in gelecek stratejilerinin temelinde sürdürülebilir kalkınma bulunduğunu belirten Dördüncü, şöyle konuştu: "Çevresel ve toplumsal tüm boyutlarıyla ele aldığımız bu kavramı, kurumumuzun organizasyonel yapılanmasının tamamında yerleşik biçimde benimsiyoruz. Özel sektörün sürdürülebilirlik alanındaki evrensel ilkelerinin belirlenmesine ve kabul görmesine öncelik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin altında imzamız bulunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz eylül ayında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact'in çağrısıyla dünyanın dört bir tarafındaki iş liderlerince oluşturulan Yenilenen Küresel İşbirliği Bildirisi'nin de imzacıları arasındayız. Böylelikle, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımımızı evrensel standartlarda tutmayı hedefliyoruz. 2008 yılından bu yana, her sene düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlıyoruz. Açıklık, şeffaflık, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hazırladığımız raporlarla çevresel performansımızı ölçme ve iyileştirme olanakları yakalıyoruz. Öte yandan Aksa Akrilik, Akkim, Akenerji ve diğer tüm iştiraklerimiz de kendi sektörlerinde öncülük eden çevre dostu sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyor."