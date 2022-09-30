Akkök Holding’den Ar-Ge’ye 3 yılda 265 milyon liralık yatırım

Akkök Holding, kimya grup şirketlerinin katılımıyla Sakarya'da ‘Ar-Ge Zirvesi’ gerçekleştirdi. Grup şirketlerinden kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat'un yeni Ar-Ge merkezindeki gerçekleştirilen etkinlikte Aksa Akrilik, Akkim Kimya, Akcoat, DowAksa ve Epsilon Kompozit'in Ar-Ge, inovasyon ve üretim teknolojilerindeki yatırımları ile hedefleri paylaşıldı.

Bu yıl ilk defa gerçekleşen zirvenin yılda iki kez düzenlenerek geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

Holding ve iştiraklerinde görev alan 6 bini aşkın çalışanın canlı yayında çevrimiçi takip ettiği etkinlikte konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök grubunun 3 yılda Ar-Ge faaliyetlerine 265 milyon lira yatırım yaptığını bildirdi.

Dördüncü, 50 farklı ürün grubunda çalışan şirketlerin 165 patent başvurusu ve 88 tasarım tesciline sahip olduğunu anlatarak, bu alandaki çalışmalarıyla Türkiye'ye inovasyon, üretim ve ihracatta güç kattıklarını vurguladı.

Akkök Holding'in, küresel rekabet koşullarını yakalayarak dünya standartlarına ulaşma hedefleri doğrultusunda kararlı adımlarla ilerlediğini dile getiren Dördüncü, "Hedeflerimize giden yolda hiç kuşkusuz Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemle bu alandaki başarılarımız, bizleri daima ileriye doğru yepyeni adımlar atmaya teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dördüncü, toplam büyüklüğü 12 bin metrekareyi aşan 5 Ar-Ge merkezinde yaş ortalaması 33 olan çok genç ve dinamik ekiplerin görev aldığını aktararak, "Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla kurumumuzun farklı alanlarda global liderlik bayraklarını gururla taşımasını sağlarken ülkemize de katma değer yarattığımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.