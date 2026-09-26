Akkök Holding’den Tunus’ta 5 milyon dolarlık havacılık yatırımı
Akkök Holding şirketlerinden Aksa Kompozit, Tunus’ta havacılık sektörüne yönelik kompozit parça üretimi için yaklaşık 5 milyon dolarlık yatırım yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Kompozit’in Tunus’taki yeni şirketinin kuruluşu ve yatırım kapsamında yürütülecek işbirlikleri için Tunus’ta imza töreni düzenlendi.
Havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimine odaklanacak tesis, sıfırdan kurulacak yeni bir üretim yatırımı olarak planlanıyor. Yaklaşık 5 milyon dolar büyüklüğündeki yatırımın ilk aşamasında Technopole Borj Cedria’da yaklaşık 3 bin metrekare kapalı üretim alanı oluşturulacak ve 50-60 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak. İnşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçlerinin ardından tesisin 2028›de faaliyete geçmesi hedefleniyor.
Tunus’un havacılık alanında gelişen üretim altyapısı, nitelikli teknik iş gücü ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararında etkili oldu. Yeni tesisin Aksa Kompozit’in mevcut üretim yapılanmasını tamamlaması, şirketin uluslararası tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmesi ve üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte genişletilmesi hedefleniyor. Aksa Tunisie Aeronautique’in faaliyete geçmesiyle Tunus’ta nitelikli istihdam yaratılması ve ileri üretim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanması da hedefleniyor. Yatırım kapsamında ülkedeki kamu kurumları, sanayi kuruluşları, üniversiteler ve teknik eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin geliştirilmesi planlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Kompozit Genel Müdürü Abdullah Ocak, Aksa Tunisie Aeronautique’in kuruluşunun, Aksa Kompozit’in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Tunus’un havacılık ekosistemi ile Aksa Kompozit’in mühendislik, üretim ve uluslararası müşteri deneyimini bir araya getiren rekabetçi bir üretim platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Ocak, şunları kaydetti: “Tunus’un nitelikli insan kaynağı, gelişmiş havacılık üretim ekosistemi ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım kararımızda önemli rol oynadı.”