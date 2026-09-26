Akkök Holding’den Tunus’ta 5 milyon dolarlık havacılık yatırımı

Havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üreti­mine odaklanacak tesis, sıfırdan kurulacak yeni bir üretim yatırı­mı olarak planlanıyor. Yaklaşık 5 milyon dolar büyüklüğündeki yatırımın ilk aşamasında Tech­nopole Borj Cedria’da yaklaşık 3 bin metrekare kapalı üretim ala­nı oluşturulacak ve 50-60 kişilik doğrudan istihdam sağlanacak. İnşaat, makine tedariki, kurulum ve gerekli kalifikasyon süreçle­rinin ardından tesisin 2028›de faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Tunus’un havacılık alanında ge­lişen üretim altyapısı, nitelikli teknik iş gücü ve Avrupa pazar­larına yakınlığı yatırım kararın­da etkili oldu. Yeni tesisin Aksa Kompozit’in mevcut üretim ya­pılanmasını tamamlaması, şir­ketin uluslararası tedarik zinci­rindeki konumunu güçlendir­mesi ve üretim kapasitesinin uluslararası ölçekte genişletil­mesi hedefleniyor. Aksa Tunisie Aeronautique’in faaliyete geç­mesiyle Tunus’ta nitelikli istih­dam yaratılması ve ileri üretim teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanması da hedefleniyor. Ya­tırım kapsamında ülkedeki ka­mu kurumları, sanayi kuruluşla­rı, üniversiteler ve teknik eğitim kurumlarıyla işbirliklerinin ge­liştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer ve­rilen Aksa Kompozit Genel Mü­dürü Abdullah Ocak, Aksa Tuni­sie Aeronautique’in kuruluşunun, Aksa Kompozit’in uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu belirtti. Tunus’un havacılık ekosistemi ile Aksa Kompozit’in mühendislik, üretim ve uluslararası müşteri deneyimi­ni bir araya getiren rekabetçi bir üretim platformu oluşturmayı he­deflediklerini vurgulayan Ocak, şunları kaydetti: “Tunus’un nite­likli insan kaynağı, gelişmiş hava­cılık üretim ekosistemi ve Avrupa pazarlarına yakınlığı yatırım ka­rarımızda önemli rol oynadı.”