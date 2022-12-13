Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları aralıksız devam ediyor

Kurulacak vinçlerin en büyük olanı, 350 ton kaldırma kapasitesine sahip elektrikli çift kirişli bir köprülü vinç olma özelliği taşıyor. Vinç, nükleer santralin inşaat, kurulum ve işletme aşamalarında türbin binasındaki kaldırma ve taşıma işlemleri için kullanılacak.

En az 70 yıl hizmet ömrüne sahip olan vinç, sırasıyla 350, 40 ve 6,3 ton kaldırma kapasitelerine sahip ana vinç, yardımcı vinç ve elektrikli vinç olmak üzere üç kaldırma tertibatı bulunduruyor. Uzunluğu 56,8 metre, yüksekliği 5,8 metre ve kaldırma yüksekliği 43 metre olan vincin toplam ağırlığı ise 385 tonu buluyor.

37 gün sürecek

Akkuyu NGS’nin 1’inci ünitesinin türbin binasında vincin mekanik ve elektrik ekipmanlarının montajı için çalışmalar devam ediyor. Bu ekipmanlar daha sonra imalat dokümantasyonuna uygun şekilde aşamalı olarak bağlanacak. Vincin işletmeye alınması ve faaliyete geçirilmesi de dahil olmak üzere tüm çalışmaların tamamlanması en az 37 gün sürecek.

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Türbin binasındaki üç köprülü vinçten ilkinin ve en büyük olanının montajına başladık. Kurulum tamamlandığında, tüm vinçler türbin binasına ekipman yerleştirmek ve ağır yükleri taşımak için kullanılacak. Ünite işletmeye alındığında türbin binasının ana ve yardımcı ekipmanlarının bakım ve onarımını organize etmek için vinçlere ihtiyaç duyulur. Her bir vincin hizmet süresi, ünitenin kullanım ömrü boyunca devam edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da tasarım ve yapıda en yüksek derecede güvenilirliğin sağlandığı anlamına gelmektedir.”

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidroteknik yapıları, güç dağıtım sistemi, idari binalar, eğitim merkezi ve NGS fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor. Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleme kuruluşu olan Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından da yakından takip ediliyor.