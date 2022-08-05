Akkuyu Nükleer'den maaş açıklaması

Mehmet KAYA

ANKARA – Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin’in Soçi zirvesi devam ederken Akkuyu Nükleer Güç Santralinin inşası için ilgili şirketlerden ikinci resmi açıklama Akkuyu Nükleer’den geldi. Şirket, yeni ana yüklenici TSM’nin sözleşmesi feshedilen T2IC (Rosatom iştiraki Titan 2 ile IC İçtaş’ın ortak olduğu, sözleşmesi feshedilen ana yüklenici şirket) çalışanlarına tüm haklarını koruyarak ve TL ile maaş alanlara yüzde 35 ilave ücret artışı önererek iş teklif ettiği duyuruldu.

Sabah saatlerinde projenin sahibi Rosatom’un Genel Müdürü yerli şirketlerden beklentilerini açıklamış ve projenin ilk ünitesinin taahhüt edilen 2023 yılı içinde tamamlanması konusunda yerli şirketlerin performansına işaret etmişti. Görüşme sürecinde ikinci resmi açıklama yapılmış oldu.

Alt yüklenicilerle yeni sözleşme imzalanıyor

Rosatom’un Akkuyu NGS’yi kurma ve işletme için kurduğu Akkuyu Nükleer şirketi zirvenin hemen başlamasından önce yazılı bir açıklama yaparak, yeni ana yüklenici TSM şirketinin (Rosatom iştiraki olarak Türkiye’de kurulan şirket) alt yüklenicilerden bazıları ile yeni sözleşme yaptığını ve kalanı ile de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Sözleşme imzalanan alt yüklenicilerin “inşaat ve montaj işlerinin yürüten şirketlerin çoğu” olduğuna işaret edildi.

Yeni şirkette iş teklifi yapıldı

Yazılı açıklamada Akkuyu Nükleer’in ayrıca, sözleşmesi feshedilen T2IC şirketi çalışanlarının Temmuz ayı maaşlarını ödeme kararı aldığı duyuruldu. T2IC şirketinin mutabakat ile sözleşmeyi feshetmeyi reddettiği ve maaş ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmediği açıklamada ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, TL ile maaş alan çalışanların ücretlerinin yüzde 35 artırılacağı ve kıdem ve ihbar tazminatları, kullanılmayan izinler dahil tüm haklarının korunacağı şekilde TSM’nin iş teklifi yaptığı açıklandı. Akkuyu NGS inşaatında T2IC’nin doğrudan iş verdiği çalışan sayısının 7 bin dolayında olduğu belirtiliyor.

Açıklamada, “Bu önlemler, inşaat sahasında işin sürekliliğini ve kalitesini, Akkuyu NGS’nin inşaat çalışmalarını takvime uyulmasını, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunmasını ve çalışanlara ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için alınmıştır” denildi.